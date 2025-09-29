Когда Украина планирует завершить войну: глава МИД назвал крайний срок

Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Украина хочет завершить войну уже к концу этого года.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, выступая на Варшавском форуме по безопасности, передает журналистТСН.ua с места происшествия.

Окончание войны до конца года

«Украинская стойкость не является причиной нескончаемой войны. Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Я буду очень осторожен. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в надлежащем измерении или направлении. Это важно», — сказал Сибига.

Реклама

Санкции

Министр призвал евроатлантическое сообщество «забыть обо всех иллюзиях» и признать, что Россия пусть и гибридно, но уже воюет с НАТО.

«Мы должны признать, что Россия воюет с нами, с трансатлантическим сообществом. Да, вероятно, НАТО, Европа не воюет с Россией напрямую, но Россия уже ведет гибридную войну с трансатлантическим сообществом. Поэтому нам нужны ответные действия — принять меры сейчас», — призвал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что только лидерство США сможет повысить цену тотальной агрессии для россиян, лично для Путина. По его мнению, продолжение российской агрессии должно стать опасным лично для Путина. И для этого есть действительно эффективные инструменты санкции.

«Санкции, трансатлантические санкции. Недостаточно только европейских санкций. Они должны быть синхронизированы с американскими. Можно их называть тарифами, ограничительными мерами — это не имеет значения. Но нам нужны такие решительные шаги», — говорит глава МИД.

Реклама

По мнению министра, санкции — единственный способ заставить Путина вести переговоры.

Почему Зеленский не поехал в Москву

Сибига напомнил, что в ответ на предложение Трампа провести переговоры на уровне России, Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.

«Это неприемлемо и несерьезно. Да, мы готовы к этой встрече, и мы готовы обсудить все щекотливые вопросы. Но результатом этой встречи должно быть прекращение огня», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что один из самых эффективных инструментов, чтобы заставить Россию договориться, — это замороженные активы РФ.

Реклама

«И здесь, вероятно, нам следует ждать прогресса. И мы действительно рассчитываем на решительные шаги, которые Украина сейчас может использовать для покупки оружия в Америке, Европе», — говорит дипломат.

Простые россияне также ответственны за агрессию

По его мнению, российское общество также отвечает за данную агрессию. Сибига напомнил, что, несмотря на все зверства РФ, поддержка Путина, к сожалению, выросла до более 70%.

«Итак, вы спрашиваете меня, как бороться с российской угрозой? Не бояться, быть решительным, демонстрировать сильную позицию, и, вероятно, Украина доказала, как быть сильной в трудные времена», — пояснил он.

Украина медленно приближается к миру

«Несмотря на масштаб сегодняшних вызовов, я уверен, что мы, возможно, медленно, но приближаемся к справедливому, всеобъемлющему, продолжительному миру. Нам нужно забыть об этом восприятии того, что Украина является буферной зоной. Мы являемся неотъемлемой частью европейской безопасности», — считает министр.

Реклама

Сибига считает, что украинская и европейская безопасность неделимы.

«И, по моему скромному мнению, ни одна страна в мире, кроме Украины, не могла бы так эффективно бороться, например, с атаками российских беспилотников. Минувшей ночью было запущено более 500 беспилотников. И они наращивают свои возможности, потому что имеют такой режим, они могут быстро мобилизовать свои ресурсы. Поэтому нам нужно еще раз признать, что Россия ведет войну с нами. В необъявленной войне они совершают эти гибридные атаки на нас, на наши общества, в разных географических регионах. И они только, они будут только усиливать это и будут эскалировать», — подытожил министр иностранных дел.

Ранее Андрей Сибига назвал причину, почему Путин решил атаковать ракетой здание правительства в Киеве.