Эксперт Александр Коваленко заявил, что Украина, вероятнее всего, получит немецкие дальнобойные ракеты TAURUS, однако есть определенные нюансы в их применении.

Немецкие ракеты TAURUS сложно интегрировать в советскую авиацию, которую имеет Украина. Поэтому для их применения Украине изначально необходимы современные истребители.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, мы так или иначе их увидим, но не сразу, конечно. Потому что с TAURUS есть своя небольшая проблема. Они по своему функционалу очень схожи со Storm Shadow и SCALP-EG. Но минус их заключается в том, что они сложны d интеграции r советскjq авиациb", — говорит эксперт.

По его словам, Storm Shadow и SCALP-EG украинские защитники смогли достаточно эффективно интегрировать в Су-24. Однако c TAURUS так не получится, ведь ситуация с ними гораздо сложнее.

"Если удастся – это будет прекрасно. Если нет, то получая TAURUS мы должны будем получить и носителя. Это может быть Eurofighter Typhoon, или это может быть Saab JAS 39 Gripen. Так что пока мы не получим пилотов, инфраструктуру и так далее в соответствии с носителем, говорить о TAURUS не совсем целесообразно", – объяснил эксперт.

Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. Там отметили, что пока Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. О причинах такого решения в Берлине не сказали.

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