Когда умрет Путин: какие болезни есть у диктатора и какую дату смерти ему прогнозируют экстрасенсы и ИИ

Владимир Путин / © Associated Press

Пока Кремль пытается создать Владимиру Путину образ всесильного лидера, правда, может быть совсем другой. Уже много лет в мире ходят слухи о тяжелых болезнях главы России и даже психических проблемах. После встречи с Трампом Путин вызвал новые подозрения относительно своего здоровья — журналисты указали на хромую походку, выдавшую ужасный диагноз.

Действительно ли диктатор серьезно болен, какие диагнозы ему приписывают и какие предсказания делают о дате смерти Путина — рассказывает ТСН.ua.

Болезни Путина

Путин, вероятно, установил мировой рекорд по количеству слухов о собственных болезнях, «смерти» и использовании двойников. Первые публикации о его проблемах со здоровьем появились еще в 2005 году.

Многие диагнозы основываются на тщательном анализе публичных выступлений и поведения российского президента.

Владимир Путин / © Getty Images

Болезнь Паркинсона

Так, о странном поведении Путина снова заговорили в августе 2025 года. Он хромал во время встречи президентом США Дональдом Трампом. Глава Кремля также на мгновение остановился, спускаясь по лестнице своего самолета.

72-летний Путин, казалось, слегка поморщился, идя красной дорожкой на встречу с Трампом, где они обменялись поздравлениями и рукопожатиями. Об этом писала западная пресса.

В Сети появилось предположение о том, что Путин может бороться с раком, болезнью Паркинсона или другими серьезными заболеваниями. Наблюдатели указывали на его опухшее лицо, дрожь рук и скованность движений, как признаки возможного упадка.

Рак поджелудочной железы

Очередной всплеск обсуждений возможных болезней Путина произошел после полномасштабного вторжения России в Украину. В СМИ не только обсуждали диагнозы российского диктатора, а и пророчили дату его смерти.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в мае 2022 года рассказал, что у Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак.

Владимир Путин / © Associated Press

«Но надеяться на то, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум есть еще несколько лет. Нравится это нам или нет, но это правда», — говорил Буданов в интервью.

The New York Post ранее также писал, что Путину якобы диагностировали рак поджелудочной железы. Источником журналисты называли немецкого врача, который якобы лечил президента РФ.

Синдром Аспергера

Впрочем, слухи о болезнях Путина ходят годами. В феврале 2015 года издание USA Today сообщило об исследовании Пентагона в 2008 году. Американские эксперты пришли к выводу, что Путин может иметь признаки синдрома Аспергера — расстройства аутистического спектра, влияющего на принятие решений. Выводы были сделаны на основе анализа видео с его участием.

Нарциссизм и мегаломания

Еще в 2014 году бывший советник по безопасности президента США Джимми Картера — Збигнев Бжезинский сравнил Путина с Гитлером и Муссолини, заявив, что тот демонстрирует «нарциссически-мегаломаниакальные черты».

Владимир Путин / © Associated Press

Журнал The Atlantic также писал, что публичные выходки Путина (полет на самолете, погружение с аквалангом, поездки верхом без рубашки) похожи на симптомы серьезного расстройства личности — нарциссизма.

Рак спинного мозга

В январе 2014 года журнал The Week распространил слухи, что Путин может болеть раком спинного мозга. Источником журналисты назвали «опытных экспертов». Издание также связывало его «необычные милосердные поступки» с желанием «очистить совесть».

Проблемы со спиной

В 2012 году Путин был вынужден сократить рабочий график и отменить заграничные поездки, вероятно, из-за травмы спины. Глава Беларуси Александр Лукашенко тогда рассказал, что тот «повредил позвоночник на тренировке по дзюдо».

Владимир Путин / © Associated Press

Проктологические проблемы

В 2022 году в Telegram-канале General SVR появилась история, в которой утверждалось, что Путина заставляли оставаться в одном положении в течение длительного времени во время длительных встреч, опираясь на стол, сидя на подушке после перенесенной проктологической операции. В отчете утверждалось, что ему нужно было «специальное белье, которое задерживает жидкости и запахи».

В прошлом году в Сети обсуждали странные кадры, на которых дергались ноги Путина во время выступления с трибуны. Это назвали еще одним доказательством его плохого здоровья. В то же время Кремль отрицает все подобные заявления, а западная разведка утверждает, что этому нет никаких доказательств.

Когда умрет Путин: прогнозы

Путину неоднократно прочили даты смерти и что он «вот-вот должен отойти». В частности, экстрасенсы и астрологи заявляли, что это может произойти в 2025 году.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известный мольфар Максим Гордеев говорит, что по анализу энергетики Путина у него серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, это подтверждается не только снижением его физической активности, но и внешними изменениями: опущенное лицо и постоянное сжатие рук, что свидетельствует о сильной боли. Потому Путин может умереть до конца 2025 года.

Владимир Путин / © Getty Images

Астролог Полина Павлова высчитала год, когда может умереть Путин. По ее словам, российский диктатор может умереть в возрасте 72 лет.

«Давно писала о том, что 72 года — это его срок давности. Его дата подходит. В этом году подходит его дата и даже если он не умрет на свой день рождения, то это может произойти даже в 2025 году. Для астрологии в ближайшее время это полгода-год», — сказала Полина Павлова.

В то же время экстрасенс из Азербайджана, победитель «Битвы экстрасенсов» Сабухи Иманов считает, что Путин умрет в 2026 году.

Астролог, хиромант Владимир Бадиян также прогнозировал, что «кто-то из основных игроков» уйдет и из-за этого закончится война в 2026 году.

В то же время, искусственный интеллект Grok спрогнозировал вероятный год смерти президента РФ Владимира Путина, опираясь на данные из открытых источников. В своих расчетах ИИ учел, что родители Путина дожили до 87 и 88 лет и именно этот возраст взял за основу.

Владимир Путин / © Associated Press

Принимая во внимание внешний вид российского лидера, отсутствие подтвержденных серьезных болезней и его образа жизни, Grok предположил, что Путин может умереть в 2037 году, когда ему исполнится 85 лет.

Среди факторов, которые могут сократить его жизнь по сравнению с максимальной генетической потенцией, искусственный интеллект назвал стресс от политической деятельности и возможные риски, в частности попытки покушения на жизнь.

Раньше мы писали, действительно ли закончится война в Украине, если Путин умрет. Украинский дипломат и последний посол Украины в России к моменту оккупации Крыма Владимир Ельченко объяснил ситуацию.