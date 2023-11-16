Когда уже конец: что говорят о сроках войны в Украине и на Западе и можно ли верить этим прогнозам

Насколько затянется война с Россией, что говорят об этом в Украине и мире, читайте на ТСН.ua.

То, что война не закончится до конца 2023 года, стало очевидным для всех украинцев. Европейские политики и военные эксперты начали высказывать новые предположения – еще одно контрнаступление ВСУ и окончание войны в 2024-м, или даже 2025-м или 2026-м году.

Насколько затянется война с Россией, что говорят об этом в Украине и мире читайте на ТСН.ua.

Что говорят в Офисе президента

В интервью Наталье Мосейчук на ее ютуб-канале "Мосейчук+" руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул на то, когда закончится война. Точной даты не назвал, однако заявил, что на 70% Украина ее уже прошла. Но оставшаяся дистанция будет самой сложной.

Андрей Ермак

В ходе визита в США Ермак выразил уверенность, что 2024 год должен стать переломным.

Советник Ермака Михаил Подоляк еще в июне этого года считал, что война России против Украины закончится раньше 2024 года.

Однако сейчас советник руководитель ОП изменил свое мнение. По его словам, сейчас война в Украине находится в точке невозвращения.

"Война находится в точке невозвращения. Поэтому у нас на 2024-й год, ну и на конец 2023-го абсолютно четкое понимание, что нужно", – сказал Подоляк, фактически констатировав, что и в следующем году война будет продолжаться.

Он подчеркнул, что РФ стремится склонить Украину к переговорам, чтобы взять оперативную паузу, собраться с силами и снова напасть на наше государство.

Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Прогнозы Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов – один из немногих украинских деятелей, открыто предупреждавший о полномасштабном вторжении РФ до 24 февраля. Однако некоторые его прогнозы не оправдались. К примеру, в сентябре 2022 года Буданов прогнозировал, что украинские войска могут зайти в Крым до конца весны 2023 года. Летом 2023-го в ГУР объяснили, что пошло не так.

В октябре Кирилл Буданов заявил, что война не закончится в 2023 году. По его оценкам, Россия способна вести войну максимум к 2026 году.

На днях начальник ГУР Минобороны Украины снова дал интервью, в котором предупредил, что война может продолжаться еще долго. Один из вариантов – Россия и дальше будет осуществлять хаотические обстрелы территории Украины, но без ведения мощных боевых действий.

Кирилл Буданов/Скриншот с видео

Что говорят на Западе

Неожиданные заявления немцев

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что пока нет никаких признаков, что Россия прекратит войну против Украины и выведет свои войска.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго", – сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

В своей недавней статье в газете Tagesspiel министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал к "фундаментальным изменениям" в немецкой армии. По его мнению, на фоне обострения событий на Ближнем Востоке и в российско-украинской войне в Европе может начаться Третья мировая война.

Позиция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет сама решать по поводу целесообразности мирных переговоров с Россией. По его словам, в настоящее время страны Альянса не видят желания вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о приемлемом решении для Украины. По мнению генсека, единственный способ завершения войны с Россией – усилить военную способность Украины.

Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Еще пять лет?

В издании The Economist была опубликована статья, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет. Об этом якобы говорят западные чиновники.

Офицер запаса британской армии Омар Ашур не уточнял сроки, но предупредил, что война с Россией действительно будет долговременной.

Важность выхода на Азов

В начале октября израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что если ВСУ не выйдут к Азовскому морю во время этого контрнаступления, то Украину может ожидать долгая война на истощение. Однако, судя по тому, как разворачиваются боевые действия на Запорожском направлении, украинские военные к Новому году в лучшем случае возьмут Токмак.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий также признал, что в случае невыхода к Азовскому морю нашей проблемой может стать смена настроений у союзников.

Другие мнения экспертов

Американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявил, что страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.

Украинский волонтер и экс-ведущий Сергей Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.

"Я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какой-то ванги на ненужном месте. Однако работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится", — сказал Притула.

Волонтер Сергей Притула/Скриншот

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война может продолжаться до 2025 года и даже дольше.

"Я еще в начале этой агрессии, в марте 2022 года, уже говорил, что эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года. На сегодняшний день очень трудно делать прогнозы", — отметил эксперт.

Что говорят в самом государстве-агрессоре

В сентябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессорка собралась воевать против Украины до 2025 года.

"Продолжаем наращивать боевую мощь, в частности путем поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", — убежден Шойгу.

Однако уже в следующем месяце во время визита в Пекин Шойгу заявил, что его государство готово к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине".

Сам диктатор Путин уверял, что якобы Москва "открыта к диалогу", если Украина примет во внимание "новые реалии". Таким образом, диктатор намекал, что украинцам нужно смириться с потерей оккупированных территорий.

Тогда ТСН.ua разбирался, почему в Кремле заговорили о переговорах и чего действительно стремится РФ.

Почему не стоит прогнозировать продолжительность войны в Украине

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в колонке на сайте "Факты" объяснил, почему не стоит прогнозировать продолжительность войны в Украине.

По его мнению, все предположения, особенно в западных медиа, субъективны.

"Когда вижу такие сообщения в западных медиа, сразу возникает вопрос: на чем основаны такие утверждения? Ответ, на самом деле, может быть только один – именно настолько Запад готов нас поддерживать, обеспечивать и помогать в противостоянии российской агрессии", – говорит Мусиенко.

Он привел исторические аналогии, например Первую мировую, когда немцы после подписания сепаратного мира с Россией надеялись выстоять, но им это не удалось.

Эксперт отмечает: врага нельзя недооценивать, но и не стоит переоценивать.