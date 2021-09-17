Когда в Днепре состоится прощание с погибшей при взрыве автомобиля Дарьей Гречищевой

Когда в Днепре состоится прощание с погибшей при взрыве автомобиля Дарьей Гречищевой

Женщину похоронят в ее родном Никополе.

Сегодня в День спасателя в Днепре будут прощаться с погибшей руководительницей пресс-центре областного управления ГСЧС Дарьей Гречищевой. Церемония начнется в 10 часов утра в Храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 17 сентября.

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35-летняя Дарья Гречищева погибла в результате взрыва автомобиля в центре Днепра. В салоне, кроме него, был еще 44-летний Алексей Кавлак — инструктор по тактической медицине и член общественной патриотической организации "Украинский легион". Он также погиб. Именно ему и принадлежал автомобиль.

С Алексеем Кавлаком в Днепре попрощались накануне. Похоронят его в Киеве. А Дарью Гречищеву после сегодняшней церемонии повезут хоронить в родной Никополь.

Что стало причиной взрыва автомобиля, официально пока не сообщается. Впрочем, по предварительным выводам экспертов, это было самодельное взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила. Его прикрепили под днищем легковушки, а сработало оно, когда водитель сел за руль. Сейчас СБУ расследует дело как террористический акт.

Новости Украины: в Днепре попрощаются с погибшей руководительницей пресс-центра областного управления ДСНС

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