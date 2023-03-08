Когда в Киеве изменят время комендантского часа: в КМВА ответили

Киевляне требуют уменьшит комендантский час в столице. Это необходимо для того, чтобы у всех жильцов была возможность добраться домой после работы. Соответствующая петиция была размещена на сайте петиций Киевсовета 23 января и она уже набрала необходимые 6 тысяч подписей. Автор обращения предложил сократить комендантский час в столице с 0:00 до 5:00 (сейчас он длится с 23:00 до 5:00). В качестве альтернативы этому автор петиции предложил увеличить движение общественного транспорта в городе.

Теперь на петицию должны отреагировать городские власти. Что именно думают по этому поводу в КМВА выяснял сайт ТСН.ua.

"Одна из главных функций Киевской городской военной администрации является обеспечение организации стабильной жизнедеятельности столицы и безопасность его жителей. Неотъемлемым элементом таких мероприятий является и будет оставаться комендантский час. Сейчас его продолжительность с 23:00 до 5:00. На данный момент такие временные рамки. Мы регулярно пересматриваем вопросы по продлению комендантского часа, но такое решение о сокращении продолжительности комендантского часа будет принято только после того, как КМВА совместно с командованием Группировки сил и средств обороны Киева получат для для этого все основания: гарантии сохранности населения, возможность делать оборонные мероприятия, служебные, боевые задачки и т.д.

В случае принятия такого решения мы сразу сообщим об этом общественности. Прошу всех отнестись с пониманием. Война не кончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным – это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет придерживаться определенного комендантского часа – мы будем это делать! Для вашего же блага!", – рассказал в комментарии для ТСН.ua Сергей Попко, начальник КМВА.

Он напоминает, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться по городу транспортом или пешком.

Напомним, в Буче на Киевщине разразился очередной скандал вокруг мобилизации. В Сеть выложили видео, на котором военнослужащие требовали у двух мужчин в кафе документы для проверки. Адвокат объяснил, законны ли действия военных и что делать военнообязанным в таких случаях.

Именно они делали "хлопок": в Киеве попрощались сразу с четырьмя героями

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