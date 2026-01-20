- Дата публикации
Когда в Киеве появятся тепло, электричество и вода: в КГГА ответили
В КГВА рассказали, когда в Киеве улучшится ситуация с водой, теплом и светом.
В Киеве из-за массированного российского обстрела ситуация с электричеством, отоплением и водоснабжением остается сложной.
Сейчас коммунальные службы устраняют последствия российского террора, однако ситуация улучшится, когда изменится погода.
Об этом в комментарии ТСНсказала пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
«Ситуация улучшится и с улучшением погодных условий. Хотя бригады ДТЭКа отрабатывают сейчас и ликвидируют аварии на аварийных линиях. Достаточно тяжелая ситуация по теплоснабжению и по холодному водоснабжению», — сказала она.
Столичные власти сообщают, что сейчас без тепла остаются 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.
Там добавили, что ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.
Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.