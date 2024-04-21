Когда в небо Украины поднимутся гражданские самолеты: рассматривают вариант нескольких аэродромов

Украинцы продолжают обсуждать возможное возобновление полетов гражданской авиации в небе Украины.

Об этом активно заговорили еще в начале марта, после заявления Александра Кубракова, вице-премьера по восстановлению – министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры. Он заявил, что Украина официально начала переговоры с регуляторами США и ЕС по возобновлению пассажирских авиаперевозок.

"Борисполь" и "Киев" уже ждут

Ранее руководство Международного аэропорта "Борисполь" неоднократно заявляло, что предприятие готово возобновить работу, как только разрешит ситуация с безопасностью. Там говорят, что сохраняют персонал аэропорта и проводят регулярные учения по повышению квалификации работников.

О намерениях возобновить работу заявляют и в столичном Международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского, мол, заработают через месяц, после того, как будет принято решение о возобновлении полетов над Украиной.

Скептики пока сомневаются, что подобное решение станет реальностью, учитывая ежедневные ракетные обстрелы украинских городов российскими варварами. В то же время эксперты приводят пример Израиля и Ирана, где аэропорты работают, несмотря на частые ракетные обстрелы.

Насколько реально возобновление работы гражданской авиации в украинском небе в условиях войны, как его защитить от вражеских ракет и дронов и какие перспективы для возвращения авиаперевозчиков, сайт ТСН.ua поинтересовался у Александра Бильчука, главы Государственной авиационной службы Украины.

Александр Бильчук, глава ГАСУ

Что нужно для возобновления полетов

– Украина подала официальные заявления по оценке рисков к Европейским и Американским регуляторам безопасности, чтобы они подтвердили возобновление полетов. Сколько может продолжаться это подтверждение и когда стоит ожидать положительного решения?

– Согласно статьям 1 и 9 Конвенции о международной гражданской авиации, Украина обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией и имеет право немедленно при исключительных обстоятельствах либо в период чрезвычайного положения, либо в интересах общественной безопасности временно ограничить или запретить полеты над своей территорией. или любой ее частью. Решение об отмене ограничений или запретов полетов также является исключительной прерогативой Украины.

Необходимыми условиями возобновления полетов гражданской авиации является комплексная, своевременная, полная и беспристрастная оценка уровня интенсивности военных действий, фактического состояния наличия, расположения и возможностей средств поражения и влияния Российской Федерации на воздушные суда гражданской авиации и объекты авиационной инфраструктуры, наличия сил и средств защиты, которые будут гарантировать адекватный уровень сохранения жизни, безопасности полетов, обеспечения функционирования объектов авиационной инфраструктуры, наличия намерений и способности субъектов авиационной деятельности выполнять и обеспечивать полеты в сложившихся обстоятельствах.

Уровень риска – высокий

– В какой части Украины можно восстановить безопасные полеты гражданской авиации? И может ли им быть Международный аэропорт "Борисполь"?

– На сегодняшний день, согласно Общей оценке уровня угрозы и рисков авиационной безопасности гражданской авиации в пределах территории Украины и воздушного пространства над ней, утвержденной приказом Госавиаслужбы от 26.12.2023 № 815, территория Украины и воздушное пространство над ней отнесены к конфликтным зонам с ВЫСОКОЙ степенью риска авиационной безопасности в связи с наличием на территории Украины реальных угроз для самолетов гражданской авиации и персонала гражданских аэропортов/аэродромов.

В аэропорту "Борисполь" говорят, что готовятся принимать самолеты/коллаж ТСН.ua

– Какие еще аэропорты Украины планируется привлечь к возобновлению гражданской авиации на этом этапе?

– С учетом имеющихся угроз нанесения ударов по объектам авиационной инфраструктуры путем применения баллистических и крылатых ракет, ударных беспилотных средств поражения, возможной постановки помех средствам авиационной электросвязи и сигналам спутниковой навигации, имеющихся сил и средств защиты возобновления полетов гражданской авиации сейчас проводится общая оценка уровня угрозы и рисков авиационной безопасности гражданской авиации, по результатам которой будет возможно определить части воздушного пространства для осуществления полетов.

Для оценки рисков и анализа необходимых превентивных мероприятий рассматриваются соответствующие сценарии возобновления полетов на нескольких аэродромах.

Изучают уровень угроз и рисков

– Эксперты говорят, что для создания безопасного маршрута от аэропорта "Борисполь" до западной границы Украины нужно создать "железный" воздушный коридор. Как это реально выполнить и что для этого нужно?

– Создание условий для безопасного маршрута полета гражданского воздушного судна зависит от многих факторов, являющихся предметом оценки уровня угрозы и рисков авиационной безопасности гражданской авиации относительно предотвращения потери или повреждения воздушного судна вследствие поражения средствами ПВО, влияния средств РЭБ и т.д.

Почему все зависит от страховых компаний

– Согласятся ли страховые компании, которым принадлежат самолеты, дать согласие на выполнение рейсов в Украину? Вырастет ли и на сколько стоимость таких авиаперевозок?

– Обратите внимание на то, что гражданские воздушные суда принадлежат лизинговым компаниям или авиакомпаниям. Каждая лизинговая компания и авиакомпания анализирует и оценивает риски, а затем принимает решение по полетам в Украину.

Следует отметить, что для совершения полетов эксплуатант гражданского воздушного судна должен обеспечить наличие страхового покрытия по страхованию рисков гражданской авиации. Эксплуатант ответственен за проведение безопасной эксплуатации воздушного судна и должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, а также несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, при совершении полетов.

Страховая компания, в свою очередь, может перестраховывать страховой риск у перестраховщиков, что влияет на конечный размер страхового тарифа. Таким образом, оценка стоимости перевозок, ориентированная исключительно на стоимость страховой защиты, будет необъективной.

Что ждут от авиакомпаний

– Какие авиакомпании уже готовы к возобновлению работы в воздушном пространстве Украины? Какое их количество?

– Отдельные украинские авиакомпании в настоящее время выполняют полеты вне воздушного пространства Украины. В случае возобновления полетов с аэродромов Украины авиакомпании проведут анализ рисков полетов на этих аэродромах и маршрутах и примут решение о возобновлении полетов исходя из их возможностей, интересов и реальной готовности к этому с учетом всех требований авиационного законодательства.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что аэропорт "Борисполь" готовят к открытию: когда могут восстановиться полеты и кто должен сказать "да".

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