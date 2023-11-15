Когда в Украине начинается рождественский пост: что можно есть и советы священника

В Украине впервые будут праздновать Рождество по новому календарю – 25 декабря. Поэтому и рождественский пост начинается на две недели раньше. Продлится он с сегодняшнего дня и до Святвечера.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

В чем смысл рождественского поста: объяснение священника

Верующие объясняют, что придерживаются поста, чтобы встретить Рождество с чистой душой. Пост - это не о еде, а о времени, когда молитва имеет особую силу.

"Нужно понимать, что в этом году пост уникальный для нас из-за вызова войной. Как в посте мы получаем победу над вредными привычками, над страстями, над злом. Так же мы можем молить Бога о том, чтобы мы получили победу и над внешним врагом", - говорит священник ПЦУ Михаил Емельян.

Священник ВЦУ Михаил Емельян.

Да и к тому же рождественский пост не такой строгий, как пасхальный. Следует отказаться лишь от пищи животного происхождения. В определенные дни даже можно пить вино и есть, например, рыбу. А самих постных блюд только в украинской кухне столько, что можно не повториться ни разу за все 40 дней.

Вкусные вареники во время поста

ТСН встретилась с кулинарным экспертом Ириной Рудневской. Она говорит, что вареники можно приготовить и без сметаны и сливочного масла. А квашенина, которую украинцы уже успели подготовить к зиме, легко может стать основой.

Квашеную капусту Ирина Рудневская советует смешать со свежей. Вместо сала для зажарки будут шампиньоны. Грибы, а также овощи, фрукты, бобовые и каши - все это можно есть во время рождественского поста.

Процесс приготовления

Тесто на вареники экспертка готовит заварное, то есть на воде. Для начинки - лук, капуста, клюква. Хотя вариаций того, что положить внутрь, кроме капусты, множество. Причем и сладких, и соленых.

"Это лишь одно из многих простых, но при этом вкусных блюд. И на следующие 39 дней их можно найти еще немало. главное - помнить, что пост - это, конечно, и о еде, но не только", - говорит корреспондент ТСН Инна Лебеденко.

Пост должен быть полезным, а не вредным

Диетологи отмечают, что пост должен быть полезным, а не вредным.

"Люди, которым нельзя точно поститься - это дети, особенно до 14-16 лет. В зависимости от метаболизма. Это, конечно, беременные женщины, женщины, которые кормят грудью, которые планируют беременность, чтобы не зайти в какие-то дефициты, особенно аминокислот, которые мы во время поста и так не получаем", - говорит врач-диетолог Яна Музыра.

Церковь делает также послабления для военных на передовой и людей, которые имеют хронические заболевания.

Напомним, ТСН.ua писал о календаре постов на 2024 год.

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