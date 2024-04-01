Когда в Украине примут новый закон о мобилизации: обзор поправок и детали обсуждения

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Их было более четырех тысяч. Однако к голосованию во втором чтении документ пока не готов.

Когда будет окончательно принят закон о мобилизации и в каком виде, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Рассмотрение поправок завершено

К законопроекту №10449, принятому за основу в первом чтении, были поданы альтернативные законопроекты №10449-1, №10449-2 и №10449-3 с правками к главному законопроекту. Они находились на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке.

На прошлой неделе комитет, как об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, завершил рассмотрение всех правок. Следующим шагом законопроект будет подготовлен к рассмотрению во втором чтении в виде сравнительной таблицы. Она будет содержать все внесенные и отозванные предложения к главному законопроекту.

“Из последних новостей работы комитета известно, что ими уже рассмотрено все 4269 поправок. Последние обсуждения правок касались прохождения базовой военной подготовки, принятия иностранных граждан на военную службу, сроков военной службы, а также освобождения от военной службы военнослужащих и вопроса отсрочки от призыва на военную службу”, – рассказала Марина Бекало.

Что будет с законопроектом дальше

После того, как законопроект будет готов ко второму чтению, по регламенту он передается на рассмотрение Верховной Рады, которая на сессии постатейно рассматривает каждую правку, предложение и соответственно голосует за статью в целом.

"Законопроект еще ждут несколько этапов до голосования во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматриваться дополнительные комитетские поправки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением комитета утвердить всю таблицу. Там много подготовительной работы, поэтому может состояться не раньше 3-4 апреля”, – сообщил нардеп Железняк.

В каком виде будет принята окончательная редакция законопроекта №10449, будет понятно только после постатейного голосования Верховной Рады.

Где-то 10-11 апреля, по словам нардепа, законопроект может появиться в Раде. И проголосован тоже будет в такие даты.

“Далее здесь вопрос, будет ли “блокирующее постановление” или нет, которое задержит подписание законопроекта спикером. Но в целом где-то ближе к концу апреля – началу мая закон подпишут. Еще месяц на вступление в силу. И у нас есть только конец мая – начало июня он заработает. И, как всегда, все это ориентировочный прогноз, и на каждом этапе что-то может пойти не так”, – объяснил Ярослав Железняк.

Какие скандальные поправки поддержали и отклонили

Комитет поддержал поправку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но это будет происходить по решению президента.

Создавать электронный кабинет военнообязанных заставлять не будут – скандальную поправку не поддержали. Также комитет отклонил статьи об электронных повестках.

Поправки о возможности бронирования граждан, учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги, комитет отклонил.

С уклонистов от мобилизации решили снять все ограничения, которые предложили в первом чтении. Комитет постановил исключить все пункты о мерах влияния, ограничение выезда за границу, вождение транспортных средств, блокирование счетов.

Идею, что аспирантов на контракте могут мобилизовать, а бюджетников нет – отклонили. Теперь на категории "бюджетник или контрактник" их не будут делить.

Комитет не поддержал отсрочку для прокуроров органов прокуратуры, советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций, групп в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства и других государственных органов.

Также отклонили нормы об отсрочке для лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР,; сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, религиозных проповедников, наставников или других священнослужителей религиозных организаций, работников внешкольного образования; творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Комитет поддержал предоставление права осужденным, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Напомним, в Украине разразился очередной скандал с мобилизацией: мужчин "выманивают" из квартир. Адвокат объяснила, законно ли так вручать повестки.

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