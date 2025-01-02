Когда в Украине состоятся выборы президента и у кого есть шансы на победу: прогноз Влада Росса

Согласно одному из самых оптимистичных прогнозов, война в Украине может закончиться 25 мая 2025 года, когда Сатурн войдет в нулевой градус Овна. По некоторым данным, именно на эту дату намечены выборы президента Украины и Верховной Рады. О таких планах свидетельствует и то, что все агитационные площадки "уже куплены-перекуплены с весны до осени".

Об этом рассказал астролог Влад Росс для ТСН.ua.

"У нас выборы должны состояться либо 25 мая, весной, либо все-таки осенью в конце октября. Сейчас многие склоняются, что выборы состоятся все-таки осенью, но если события будут развиваться быстро, то, возможно, и в конце весны. Поэтому все билборды уже выкуплены и все готовятся к выборам. И фальстарт сделал у нас один известный политик – Бойко. Он увидел, как в Румынии первый тур выборов Джорджеску выиграл благодаря TikTok и ровно через 2 дня зарегистрировался в TikTok и выдал пылкую речь", – отметил астролог.

По его словам, шансы кандидатов на победу в президентских выборах будут зависеть от даты проведения.

"Очень важно, когда будут проходить выборы, потому что, например, пока Юпитер в Близнецах, в знаке асцендента президента Зеленского, то шансов больше у него. Юпитер выходит из Близнецов в знак Рака 10 июня, поэтому выборы до 10 июня Зеленскому благоприятны, у него хорошие шансы переизбраться. То, что он точно пойдет на выборы, я вам гарантирую. Не слушайте тех, кто говорит, что Зеленский уедет в Англию. Так хотела бы Москва, понимаете. Я вам точно могу сказать, что он будет баллотироваться", – подчеркнул Росс.

По словам астролога, осенью лучшие шансы у бывшего главкома ВСУ, а сейчас посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

"Это "кандидат №1", если выборы состоятся осенью. Также есть неплохие шансы у Буданова [глава ГУР – ред.]. То есть его рейтинг также вырастет. Ну и главная сенсация – после победы Усика над Фьюри, он также может пойти в президенты. Это, вероятно, будет та "темная лошадка", которая может всех обойти и выиграть эти выборы", – предположил Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известный астролог сделал прогноз на год Зеленой Деревянной Змеи. Влад Росс шокировал информацией о новейшем оружии, которое уже есть в Украине, и заверил, что ключевую роль в окончании войны сыграет именно женщина.

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