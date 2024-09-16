Когда в Украине возможны первые заморозки: синоптики удивили прогнозом погоды до конца сентября

В Украину идет мощный антициклон. Начало недели будет сухим и малооблачным. Дожди покроют только западные регионы и Одесщину. Температура воздуха днем прогреется до 26 градусов с отметкой "плюс".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Карпатах традиционно прохладнее. В горах столбики термометров не будут подниматься выше +20.

Сегодня в течение суток возможны порывистые ветры до 15 метров в секунду. На востоке и местами в центральных областях сохранится сильная засуха. Там был объявлен высокий уровень пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, в сентябре в Украине не будет внезапного похолодания. Снижение температуры будет происходить постепенно. Ожидать затяжных ливней не следует. Первые же заморозки возможны в конце месяца.

Украину накроет мощный антициклон! Какой погоды ждать и почему жителям столицы стоит закрывать окна?

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