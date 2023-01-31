Когда в войне наступит переломный момент и какое оружие станет решающим: ответ эксперта

Военный эксперт Петр Черник предполагает, что переломный момент на фронте будет в конце весны или начале лета. Оружие, которое позволит существенно изменить ход войны, – это авиация.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать врага. Глава Кремля не жалеет личного состава и бросает его на убой. По его словам, "выдыхать нам еще рано, давление противника бешено".

"До переломной точки, на мой взгляд, еще достаточно далеко. Я очень осторожно прогнозирую, на мой взгляд, это конец весны-начало лета. Когда мы по-настоящему "насытимся" тяжелыми танками и есть большая надежда, что к тому времени надежная авиация. Именно авиация поможет переломить ход войны. Это оружие, которое меняет правила игры", — подчеркнул он.

Черник сравнил российскую армию с немецкой во время Первой мировой войны. Он провел параллели и считает, что ВС РФ ожидает такая же участь, что и немцев.

"Украинский верден" на Востоке. В 1916 году почти 10 лет продолжалась яростная битва между германскими и французскими войсками на севере Франции под Верденом. В итоге битва оказалась с нулевой суммой. Ни французы, ни немцы не достигли преимущества, но произошло очень серьезное событие. Немцы потеряли свой наступательный потенциал, в конечном итоге потерпели поражение, потому что их военная машина надломилась. На мой взгляд, это сейчас происходит с российскими войсками. Это очень огромная дуга — это Угледарско-Северско-Бахмутская дуга. Есть один аспект. Немцы надломили свой стратегически-военный потенциал, однако еще долгие 2 года война продолжалась, а весной 1918 года еще и организовала контрнаступление и только в ноябре 2018 года окончательно потерпела поражение. Как для россиян, так и для нас война – экзистенциальная. Поражение – это означает смерть для Путина", – заметил он.

Напомним, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко назвал, какие украинские города находятся под угрозой.

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