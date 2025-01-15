Когда война меняет все: как беженцам в Германии удалось создать собственный детский сад

Германия приютила более миллиона украинских беженцев, а дети дошкольного возраста — одна из самых уязвимых групп, нуждающихся в постоянной вовлечении активных граждан и организаций.

ТСН.ua посмотрел, как работает первый в Германии детский сад неполного дня, который помог семьям из Франкфурта и окрестностей адаптировать детей в новой стране.

Немцы сразу же предложили помощь

«Мы не могли не отреагировать. Полномасштабная война пришла так внезапно. Мы почувствовали, что нужно действовать немедленно», — вспоминает заместитель руководителя немецкого детского центра при католической ячейке Ивонне Функен.

Руководство католической ячейки не колебалось ни минуты. Все усилия направлены на создание комфортной и безопасной среды для детей. Всего через несколько дней удалось организовать группу из 18 детей. И хотя этот садик не является частью официальной немецкой системы, он стал важным этапом адаптации для более чем 100 украинских детей.

Детский сад «Львенок» является проектом, начатым Украинским Обществом во Франкфурте-на-Майне в партнерстве с Католической церковью епископства Лимбург.

«До войны у общества была школа и субботний сад. Мы были единственными, что давали украинским детям знание нашего языка здесь», — вспоминает начало работы руководительница украинской группы Ольга Шендрик.

Она переехала в Германию как беженка, но сразу поняла, что хочет вносить свой вклад в улучшение жизни убегающих от войны. Садик открылся в июле 2022 года и продолжает непрерывно работать.

Он также может служить временным решением для украинских детей на переходный период до интеграции в немецкие детские сады (пока городские власти не предоставляют место в официальных заведениях), или пока родители хотят оставить ребенка со сверстниками на несколько часов в день.

Одно из занятий в садике. Фото: Ольга Шендрик

Организаторы уверены, что сад стал чем-то большим – пространством для интеграции, которое не только развивает немецких и украинских детей, но и помогает семьям лучше понять друг друга.

Когда язык – не помеха

Проект быстро нашел поддержку и среди местного сообщества, в том числе и в лице Марии Альберт, руководительницы заведения. По ее словам, они сразу предложили помещение, которое было доступно к тому времени, и на котором можно было организовать временный детский сад. Уже с первого дня создания этой инициативы стало очевидно, что идея – не просто помочь украинцам, но и подтолкнуть родителей из обеих стран к коммуникации.

Все привлеченные акцентируют внимание на интеграции украинских детей в немецкое общество через совместные мероприятия. Ольга Шендрик считает, что важно создать условия для естественного общения детей: «Мы организовывали праздники, такие как святого Мартина, День Санта Клауса (Святого Николая), а также посещали различные городские ярмарки. Это не просто интеграция, но способ познакомить детей с новыми традициями».

Такой подход позволяет детям не только знакомиться с немецкой культурой, но и обмениваться опытом, даже общаясь на разных языках. Идея продолжает развиваться, и 2025 станет важным этапом для дальнейшего функционирования сада.

Учитывая большой спрос, украинское общество решило расширить его масштабы. Уже сейчас работает один филиал субботнего сада «Солнце в ладонях», который функционирует на базе субботней школы и много лет помогает украинским детям. Однако из-за высокого спроса на места было принято решение открыть второй филиал.

Директор украинской субботней школы Роксолана Рахлецкая потребовала таких изменений и теперь работники садика готовятся к переменам.

«18 января мы планируем открыть, на базе нашего садика, второй филиал украинского субботнего садика, в который планируем набирать детей с 2,5 до 4 лет», – анонсировала Ольга Шендрик.

Чтобы попасть в учреждение, нужно заполнить простой опрос от организаторов. В садике проводят занятия для всеобщего развития, креативные активности, прогулки на свежем воздухе.

Такие проекты, несмотря на попытки российской пропаганды исказить образ украинцев за границей и представить их как социально пассивное сообщество, поможет еще большему числу детей получить доступ к воспитанию и поддержке в условиях войны. Это также позволит семьям, пережившим сложные времена обеспечить своих детей не только безопасным местом для игры, но и качественным образованием.

Согласно исследованиям миграционной платформы EWL, 57% украинских беженцев в Германии видят будущее своих детей за границей. 51% опрошенных рассказали, что приехали с детьми в возрасте до 18 лет.

Материал подготовлен при участии CFI, Французского агентства по развитию медиа, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

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