Когда возможны переговоры Украины с Россией: ответ Климкина

Переговоры между Украиной и Россией будут, но после американских выборов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал бывший глава МИД Павел Климкин.

"Что будет с переговорами на короткой дистанции – я считаю, что ничего. Поскольку, говорить, во-первых, можно с РФ только с позиции силы. Второй момент – Путин очень хочет переговоров, но он хочет переговоров не с нами, а с США и Западом. Он считает, что он ведет войну на нашей территории с Западом. Это его логика. Но он отлично понимает, что Запад ему не победить. И нас не победить. Я считаю, что переговоры будут. Они вряд ли будут серьезны к моменту, когда перезагрузится следующая американская администрация. Непубличные разговоры – это все возможно. Они всегда происходят – так построена внешняя политика", - сказал он.

Напомним, Путин накануне заявил, что РФ готова сесть за стол переговоров с Украиной и назвал свои условия. Аналитики говорят, что Путин имитирует интерес к переговорам.

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин ожидает, что Запад устанет от Украины и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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