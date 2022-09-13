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Когда встанет вопрос переноса войны на территорию РФ: Жданов ответил

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Когда встанет вопрос переноса войны на территорию РФ: Жданов ответил

Фото: Associated Press

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что вопрос о переносе боевых действий на территорию России встанет.

Это произойдет, когда украинская армия выйдет на госграницы 1991 года.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Этот вопрос возникнет, когда мы выйдем на границы 1991 года. Вот тогда возникнет этот вопрос", — коротко ответил эксперт.

Также Жданов рассказал, как будет развиваться ситуация в Харьковской области после полного освобождения региона от преступников РФ. По его словам, российская армия будет обстреливать Харьковскую область, как сейчас делается с Черниговской и Сумской областями.

"Ситуация, на мой взгляд, будет развиваться точно так, как сегодня в Черниговской и Сумской областях, когда они нас периодически обстреливают для того, чтобы не позволить нам снять войска с нашей границы. А границу мы будем превращать в укррайон, будем строить линию обороны, чтобы не допустить повторных вторжений со стороны РФ", — заметил он.

Напомним, военный эксперт рассказал, уолы и при каких условиях начнется контрнаступление на Донбасс.

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