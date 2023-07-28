Когда ВСУ будут в Крыму и есть ли угроза из Беларуси: Буданов дал четкий и краткий ответ

Глава украинской военной разведки эксклюзивно для ТСН оценил ситуацию на войне.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что до освобождения Крымского полуострова от оккупантов осталось ждать недолго, а "вагнеровцы" в Беларуси не представляют особой опасности для Сил обороны.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии ТСН.

Отвечая на вопрос, когда украинские войска войдут в Крым, глава украинской военной разведки коротко и четко ответил: "Скоро".

Точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, а еще раз заверил, что произойдет это вскоре.

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Угрозу из Беларуси он назвал нереальной и заверил, что расположение "вагнеровцев" на территории страны-сателлита РФ совсем не пугает Силу обороны Украины.

Что касается усиления резервов российских оккупационных войск, то, по словам Кирилла Буданова, количественного увеличения вражеских сил не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять понесенные ими потери”, – пояснил он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары в оккупированном Крыму и атаковать Крымский мост.

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