Когда ВСУ освободят Херсон: советник главы ОВА рассказал, почему этого не произошло в сентябре

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре, хотя раньше делал ставку на сентябрь.

Об этом местный депутат рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я прогноз свой давал на сентябрь и все до этого шло. Именно тогда уже было заметно, что логистические артерии, по которым оккупант поставлял технику, вооружение, были и находятся под огненным контролем наших Вооруженных сил. И именно тогда уже логично было наблюдать, что оккупанты уже не могут удерживаться на правом берегу, но как мы увидели, и так же подтвердил информацию американский Институт изучения войны, по личному приказу Путина – держаться любой ценой в городе Херсоне и на правом побережье. Несмотря на бешеные потери, которые несли оккупанты, они удерживались на правом берегу. Если бы не вот этот нелогичный приказ Путина, уже в сентябре мы увидели бы Херсон деоккупированный", – объяснил Хлань.

"Но мощная работа наших Вооруженных сил, артиллерии и поражения Крымского моста – все это вместе дает то, что оккупантам уже фактически довольно трудно удерживаться. Они не могут уже удерживаться. Поэтому вот эти все действия – это натиск наших Вооруженных сил. И хотя оккупанты определенное время и удержались в городе Херсоне, я все же придерживаюсь сейчас мнения Буданова, что в ноябре мы сможем это сделать (освободить город – ред.)", – добавил советник глава ОВА.

Напомним, по оценкам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, операция по освобождению Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября. После этого оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение ВСУ в направлении Крыма, однако остановить защитников захватчикам не удастся.

Министр обороны Алексей Резников сообщил 4 ноября, что движение украинских войск на Херсонском направлении замедляет дождливая погода.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что освободить Херсон удастся с помощью огневых атак, без лобовых столкновений. Он убежден, что оборона врага "посыплется".

Заметим, как сообщало издание The Washington Post, для Путина Херсон является самой большой победой с начала агрессии против Украины, поэтому он будет бросать на оборону города все силы.

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