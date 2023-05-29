Когда ВСУ освободят всю территорию Украины: эксперт назвал важные факторы

По словам эксперта, многое зависит от того, получит ли Украина самолеты F-16.

Американский генерал Марк Милли заявлял, что освобождение всех территорий Украины – не ближайшая перспектива.

Когда ВСУ смогут деоккупировать все украинские территории и сколько еще нужно ждать, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Если ближней перспективой оценивать летний период, летнюю кампанию-2023 - то да, Марк Милли однозначно прав. За одну кампанию мы однозначно все свои земли не освободим", – считает Свитан.

По его словам, если Украина получит самолеты F-16 к осенне-зимней кампании, то это увеличивает шансы на скорейший исход войны.

"С помощью F-16 можем выполнить зачистку территории – горного Крыма, Донбасса, до конца этого года выйти на госграницу. Все будет зависеть от того, какое количество F-16 и какое вооружение для этих F-16 будет нам передаваться", – подытожил эксперт.

Ранее военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, как будет проходить освобождение Мелитополя и Крыма.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес показал план и карту освобождения Крыма.

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