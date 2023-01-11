Когда ВСУ получат все для контрнаступления: Жданов оценил и заявил, что это решится на "Рамштайне"

Эксперт считает, что на следующем "Рамштайне" будет "решаться вопрос о создании контрнаступательной группировки" ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что срок передачи Украине необходимой для контрнаступления оружия и техники от Запада может составлять от 1-2 недель до 1-2 месяцев.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Жданов прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости для выхода на рубежи 23 февраля 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

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"Это подразумевалось, что без учета того количества, которое было передано до интервью (Залужного – ред.). Это фактически генерал Залужный обрисовал задачу для наших западных партнеров", – пояснил военный эксперт.

Он отметил, что западные партнеры Украины 18-19 января соберутся на заседания в рамках НАТО. По мнению эксперта, главный вопрос, который будут рассматривать – сколько и какого оружия они могут передать Украине, чтобы не ослабить само НАТО в Европе. Кроме того, 20 января состоится очередная встреча в формате "Раммштайн".

"И вот там они уже скажут, сколько, чего и когда они смогут нам передать. Будет это объявлено или нет – скорее всего, не будет объявлено из соображений безопасности и нераспространения военной информации. Я думаю, что именно там будет решаться вопрос создания контрнаступательной группировки. С учетом того, что мы ведем оборонительную операцию, скорее всего РФ, возможно, в марте или апреле совершит наступательную операцию, подтянув эту первую волну мобилизации к нашей территории", – рассказал Жданов.

Он добавил, что Украину ждет более активная оборонная операция, а после этого – переход в контрнаступление.

"Я думаю, что именно в таком контексте будет обсуждаться вопрос, в том числе и в формате "Рамштайн", — отметил военный эксперт.

Он также ответил на вопрос, когда можно ожидать контрнаступление ВСУ, учитывая то количество и сроки поставки западного оружия в Украину.

"Все зависит от того, откуда оружие идет. И зависит от того, как быстро правообладатели этого оружия дадут разрешение на его передачу. Я думаю, что, скорее всего, основная поставка будет осуществляться со складов в Европе. Именно поэтому и нужна консультация в рамках НАТО, а затем за счет или впуска военно-промышленным комплексом новейших образцов вооружения будут пополняться запасы здесь, на континенте, или те же США могут спокойно завезти из собственных запасов на территорию Европы. Поэтому срок передачи может исчисляться одной-двумя неделями, а может исчисляться одним-двумя месяцами. Все будет зависеть от политического желания или решения", – пояснил Жданов.

Напомним, накануне немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил передачу ВСУ танков Leopard, являющихся наступательной техникой. Однако Германия не пойдет на такой шаг сама, а только с союзниками.

Не прочь передать Украине танки Leopard и Финляндия, но с условием принятия такого решения в Европе на широком уровне.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его государство передаст Украине роту танков Leopard. Заметим, что в роту входят 14 единиц такой техники.

Также британский премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами", чтобы продвинуться дальше и "ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, уже в конце января-феврале ВСУ смогут задействовать на фронте новое наступательное оружие от Запада.

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