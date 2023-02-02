Когда ВСУ удастся пойти в контрнаступление: ветеран рассказал, чего ждет Украина

Алексей Гетьман убежден, что война сейчас не находится в тупике. На фронте – пауза перед российским наступлением.

ВСУ пойдут в контрнаступление после того, как отразят новое наступление оккупантов и за это время получат западную технику. Тогда украинские войска смогут прибегать к более решительным действиям.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который высказался о трех фазах войны в Украине, сказав, что сейчас война заходит в тупик.

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"Это такое условное предположение, при всем уважении к господину Боррелю. Потому что сегодня они (россияне – ред.) приостановили мощные наступательные действия, потому что они мобилизовали людей и этих людей готовили. Сейчас этих людей подтягивают к линии фронта. Поэтому говорить, что это тупик, и одновременно говорить, что вскоре будет большое наступление со стороны РФ — это как-то два в одном не складывается. Поэтому вряд ли это тупик. Это просто пауза перед российским наступлением", — объяснил Гетьман.

Он также рассказал, когда Украине удастся перехватить инициативу на поле боя и пойти в контрнаступление.

"По поводу нашей инициативы. Ну, наши партнеры по антипутинской коалиции неоднократно нас просили прямо сейчас не начинать, если мы готовы, какие-то наступательные действия. Это лучше сделать, отразив наступление россиян и за это время получить ту технику, которую нам обещали, и которую нам уже поставляют. Возможно, это будут даже самолеты. Мы увидим это 14 февраля на следующем, девятом "Рамштайне". Тогда мы будем готовы с новейшей техникой, с большим количеством техники стран НАТО мы сможем делать более решительные наступления. И это будут более удачные действия, чем сейчас без этого", – высказал мнение военный обозреватель.

Он отметил, что участниками встреч в формате "Рамштайн" являются министры обороны 50 стран, очень хорошо понимающие ситуацию на войне в Украине.

"Когда принимаются решения по поставке оружия, они понимают, что нам необходимо прямо сейчас. Поэтому если эти люди нам говорят, что "давайте немного подождем, потому что уже на подходе первые партии того вооружения, о котором было договорено на восьмом "Рамштайне", то скорее всего, они имеют смысл", – резюмировал ветеран войны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что для проведения наступательных действий ВСУ нужно 300-500 танков.

А в разведке проинформировали, что перед контрнаступлением нужно уничтожить много объектов врага на передовой и в тылу. Поэтому Украине нужны танки, БМП и тяжелое вооружение, в том числе дальнобойная артиллерия.

Как сообщил в конце января военный эксперт Сергей Грабский, украинским войскам понадобится несколько месяцев, чтобы освоить новые образцы западного оружия и подготовить масштабное контрнаступление.

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