Когда выгонят Ленина из столичной подземки: начальник метро Киева дал ответ

Демонтаж такой массивной конструкции, как бюст Ленина, требует специальных проектных решений, а также технических средств.

Какие планы у столичного метро по демонтажу бюста Ленину, который скрыт за ширмой на станции "Театральная", и когда он будет демонтирован, рассказал начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua Брагинский уточнил, что станция "Театральная" была введена в эксплуатацию в 1987 году и носила название "Ленинская".

"Бюст "вождя" расположен в торце платформы. Говорят, что его спустили под землю и разместили на станции, еще когда она только строилась. Вес бронзового Ленина более 4 тонн и бюст крепится к торцевой стене среднего зала. То есть демонтаж такой массивной конструкции требует специальных проектных решений, а также технических средств. Во исполнение закона о декоммунизации бюст был закрыт фальшстиной с изображением 3D-рисунка театрального зала Оперного театра, соответствующего названию станции", — пояснил он.

Бюст Ленина на "Театральной"

Брагинский отметил, что в перспективе для недопущения повреждения конструктивных элементов станции в метрополитене планируют включить работы по демонтажу бюста Ленина в состав работ по строительству второго пересадочного узла между станциями "Театральная" и "Золотые ворота"

"Когда у метро был значительный пассажиропоток, то в существующем переходе пассажирам было тесно. Мы подняли вопрос о строительстве второго пересадочного узла. Как только у нас появится возможность начать работы, мы демонтируем бюст Ленина, а на его месте появится переход на "Золотые ворота", – пояснил он.

Напомним, в Киеве возобновлены строительные работы новых станций метро на Виноградаре.

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