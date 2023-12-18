"Когда я стал командиром, ценности изменились": комбат ВСУ рассказал, что для него является победой

Для военного важно, чтобы перестали гибнуть его люди.
Командир батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес говорит, что для него победа наступит тогда, когда закончится война и его подразделение не будет подвергать себя опасности каждый день.
Об этом он заявил в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Что для каждого значит победа? Это когда перестанут гибнуть мои люди. Если я говорил год назад, что победа — когда закончится Российская Федерация, то я тогда был молодым и я не командовал таким множеством людей и не отдавал приказы, кому идти в бой, а кому не идти», — говорит комбат.
“У меня тогда была группа из 13 человек и я считал, что мы будем уничтожать врага с утра до ночи, “я танки грыз, как барбарис”. Но когда я стал командиром, у меня ценности немного изменились”, – делится он.
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«Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно. Но для меня лично будет победа, когда закончится война и мое подразделение не будет подвергать себя опасности каждый день”, — подчеркнул военный.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как закончится война? Откровенное интервью с комбатом Вересом, ответившим на важные вопросы
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