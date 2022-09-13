Когда закончится активная фаза боевых действий: военный эксперт дал ответ

Олег Жданов отметил, что одной из ключевых задач является освобождение ЗАЭС и перекрытие воды в Крым, а для этого нужно взять Мелитополь.

Для дальнейшего успешного освобождения Украины нам не хватает еще авиации и ракетных войск. И еще не хватает количества тех вооружений, которые мы получаем сегодня.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Все остальное, я так понимаю, вся номенклатура, перечень согласован и он поступает", — отметил эксперт.

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Олег Жданов сделал прогноз, когда закончится активная фаза боевых действий.

"Что касается ближайшей перспективы, то я думаю, до конца года было бы самой маленькой задачей – перерезание суходольного коридора в Крым, освобождение Запорожской атомной электростанции и возвращение под контроль Украины, перекрытие воды в Крым, а для этого нужно взять Мелитополь. Мелитополь – это ключевое город. Ну и возможно, это Донецк. Это самая маленькая задача", — объяснил он.

Что касается самой большой задачи, эксперт подчеркнул, что ее можно будет выполнить только при условии поступления оружия.

"Большая задача, если будет поступать оружие, то в этот год мы уже точно не впишемся, хотя бы, по крайней мере, на годовщину нападения России на Украину выйти на государственную границу материковой Украины. Возможно зайти в Крым", — подытожил он.

Напомним, Олег Жданов убежден, что глава страны-агрессора Владимир Путин на сегодняшний день собственноручно руководит войной. И решение об ударе по тепловым электростанциям принималось лично Путиным.

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