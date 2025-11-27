Когда закончится мобилизация в Украине: нардеп объяснила

Мобилизация в Украине / © ТСН

Эксперты считают, что мобилизация в Украине закончится только тогда, когда полностью прекратятся боевые действия.

Об этом они рассказали в интервью ТСН.ua.

«Мобилизация продолжится, даже если интенсивность боевых действий снизится. Подразделениям надо ротации, надо обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться до момента, пока не будет объявлена демобилизация», — сказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак

Представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз считает, что даже после уменьшения интенсивности боевых действий мобилизация будет продолжаться.

«Россия, даже учитывая вероятный переговорный процесс, будет садиться за стол переговоров на своих условиях. Значит будет увеличивать интенсивность боевых действий. Но даже в случае уменьшения этой интенсивности мы должны продолжать мобилизационные мероприятия в тех объемах, которые определяет Генштаб. Нам нужно будет перейти к более стратегическим вещам — к подготовке резерва. Географическое расположение страны не изменится. Бешеный сосед у нас остается под боком навсегда», — резюмировала парламентарий.

