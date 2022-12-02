Когда закончится война: Чернык прогнозирует катастрофу для России к началу лета

РФ уже терпит стратегическое поражение в войне и все движется к катастрофе для нее на фронте.

Военный аналитик, полковник Петр Чернык рассказал о наличии на фронте признаков того, что в конце мая-начале лета Россия может потерпеть поражение в войне против Украины.

Об этом Чернык рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, полковник согласился с прогнозом главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что война может завершиться в конце весны.

"Россия терпит стратегическое поражение и не знает, как выйти из этой надвигающейся катастрофы. Но вместе с тем мы должны помнить, что любые тиранические режимы, начинающие такие войны, осознают, что после поражения, вероятнее всего, они погибнут. Путин это тоже прекрасно осознает. Поэтому на мой взгляд, выдыхать нам еще рано. Сложатся ли предпосылки для катастрофы (РФ – ред.) на конец мая-начало лета? Вполне возможно. Все туда двигается", – рассказал военный аналитик.

В то же время он предупредил, что победа будет очень тяжелой для Украины.

"У Никколо Макиавелли есть очень хорошее выражение – "войны начинают, когда хотят, заканчивают – когда могут". Учитывая, что россияне будут биться насмерть, эта победа для нас будет очень тяжелой, но она обязательно будет", – убежден Чернык.

Прозгозы по окончании войны

Напомним, президент Владимир Зеленский верит, что война завершится в ближайшие месяцы. Это произойдет в одном из двух случаев – либо когда Украина победит, либо когда Россия сама захочет прекратить войну.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что война может закончиться раньше, чем освобождение всех территорий именно военным путем. Так, может быть освобожден один крупный город, после чего захватчики покинут остальную территорию.

По оценкам экс-командующего войсками США в Европе, генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, уже к концу 2022 года ВСУ могут освободить захваченные Россией после 24 февраля территории, а к лету 2023 года – деоккупировать Крым.

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