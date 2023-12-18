Когда закончится война и каким будет ее финал: неожиданные заявления комбата Вереса в откровенном интервью

Кирилл Верес – командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Герой Украины, полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, майор ВСУ. В 2014 году он начал свою войну по обороне Луганщины и сейчас снова держит ее самый горячий участок. Боец, не обещающий скорой и легкой победы.

Какую работу женщины на войне делают лучше мужчин, чем возвращение в границы 1991 может стать бомбой с часовым механизмом и как закончится война — в интервью комбата Вереса журналистке ТСН Наталье Нагорной.

"Дети" Вереса

На вопрос, стало ли зимой сложнее воевать, военный ответил “и да, и нет”: “Несколько сложнее, но есть много своих плюсов и минусов. Например, легче находить врага, врагу холодно, а моим детям не холодно.

"Детами" Кирилл называет своих подопечных: "На работе они у меня "дети". Я не знаю, почему да. Вторая или товарища можно разлюбить, можно перестать дружить, а семью и страну не выбирают. Можно от всех креститься, а от детей нет. Старшему моему «ребенку» — 61 год».

Комбат объяснил, что по отдельному ходатайству мужчине продлили предельный возраст и соответственно контракт: “Но с одним нюансом. Контракт продлевается каждый год и каждый год он проходит ВЛК ”.

Кирилл рассказывает, что в его батальоне есть и 20-летние ребята, и 25-летние, но большей частью — 35-37+.

Я знаю некоторых командиров батальона, которые считают, что ребята должны быть 21-22-летние. Это их личное право. Я считаю, что в большинстве своем возраст должен быть 24-25+”, — говорит военный.

Он отметил, что хочет воевать не количеством, а качеством: Мне не нужно, чтобы весь мой батальон был полон горячих голов, которые будут бежать и не иметь страха. Это может быть какой-то процент, но в большинстве своем я хочу, чтобы это были военнослужащие, которые понимают, что они делают”.

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Есть командиры, говорит Кирилл, которым нравится, что они своих людей сдерживают, потому что те постоянно рвутся в бой. Наш батальон никогда не славился контрнаступлениями. Мы всегда в обороне и у нас с этим хорошо выходит. Для этого есть штурмовые бригады. Мой батальон всегда опрокидывают на трудные направления для сдерживания врага. И мы научились это делать”.

Война в Луганской области

Полоса участка фронта, которую держит его батальон, не изменилась, говорит военный. Это Северск-Соледарь, то есть Лиманское направление, отметил он: “А если прямо сказать, это между Спорным и Белогоровкой. Мы охраняем Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Раньше охраняли ТЭЦ, а теперь из ТЭЦа перепрофилировались на нефтеперерабатывающий”.

На самом деле полоса ответственности очень велика, добавляет военный: «Это не секрет, потому что и враг знает мою полосу, и мы знаем нашу полосу, и вся страна знает нашу полосу. Я скажу так. Мы держали еще меньшими силами еще большую полосу ответственности. Наше подразделение не потеряло ни метра территории — за все время на тех позициях, которые мы занимали, мы ничего не потеряли. Везде, куда мы заходили, мы только продвигались вперед”.

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Однако, заметил Кирилл, были участки, где противник отбрасывал их обратно, но через некоторое время они снова эту территорию возвращали.

“У нас уже в батальоне появилась своя артиллерия, свои танки. Нет только своей настоящей авиации. Маленькая авиация на пульте управления есть, а таковой нет. Для этого есть другие ребята. Они с этим хорошо справляются”, – прокомментировал комбат.

Первые дроны

Военный говорит, что с тех пор как у них появились первые дроны, изменилось все. А на вопрос о том, что его команде удалось увидеть после их появления, он назвал "живучесть" войск.

«От живучесть наших войск очень увеличилось, лично моего подразделения увеличилось в разы. Уже можно было не ходить километры, а это действительно были километры. И на другую сторону были выходы, люди не знали, мы не знали, куда уходили. Мы просто шли, потому что нужно было идти делать засады, делать разведку, доразведку. Это в 1000 раз облегчило нашу жизнь», – рассказал комбат.

“Несколько изменилась политика. Во-первых, дроны стали более доступны. Ранее бригада за ротацию теряла пятнадцать дронов. А бригада – это 4000 личного состава. Наше подразделение тоже теряло, из них там пять-шесть. Для одного батальона это была неподъемная сумма того времени. При тех заработных платах, при всем этом. Теперь благодаря стране и волонтерам это стало расходным материалом», — заметил военный.

На вооружении у его команды сейчас разведывательные дроны-самолеты, ударные дроны-самолеты, говорит Кирилл: “Скажем так, 80% того, что есть на вооружении в стране, пожалуй, есть в нашем подразделении. Днем мы работаем FPV-дронами, дронами-камикадзе”.

“Уже можно говорить, что дронами-камикадзе, но со сбросами, чтобы они были многократными. Это раньше был там, скажем так, секрет, и мы с некоторыми поставщиками дронов договаривались, что лучше этого не рассказывать, не выставлять видео, поскольку враг также будет воровать эту технологию, поскольку это просто вернется против нас», — рассказал комбат.

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«Мы и так научили их всему, что у нас есть. Мы научили их воевать, мы научили их использовать дроны. Еще обучать их в этом случае этой тактике было бы неправильно, нечестно и непорядочно. До этого мы этого не делали. Так что сейчас мы используем в день в основном дроны-камикадзе и FPV-дроны, а ночью используем бомберы — это очень большие дроны, которые несут на себе большой вес — более 10 килограммов — на очень большую дальность», — добавил он.

Дроны противника

У россиян по FPV-дронам сейчас есть преимущество, говорит Кирилл. Он называет две причины: «Первая — у них по государственным рельсам, я бы назвал это так, целое влечение едет и штампует эти дроны. Во-вторых, у них очень большое преимущество в FPV-дронах с ночными тепловизионными камерами. У нас с этим тяжело, потому что они гораздо дороже. Для нас это тяжело, но мы тоже к этому идем. Просто стране нужно время перестроиться. Я говорил еще три месяца назад, что дроны надо делать полным ходом. Но я, должно быть, говорил слишком тихо».

“Насколько растет использование дронов в бою и во время боя, так же прямо пропорционально растет и система РЭБа – противодействие FPV-дронам врага. За последние 2 месяца наша страна в геометрической прогрессии идет к этому. Я думаю, через месяц-два этот вопрос уже будет закрыт полностью почти для всех. Наши ребята будут гораздо более защищены, чем сейчас. Скажем так, со 100% будет, думаю, 70”, – подчеркнул комбат.

Также он рассказал о том, как враг снабжает его дронами: “У меня есть руководитель пушек. Есть штатная артиллерия батальона, а есть еще наши пушки. Так выходит, что враг очень часто через них летает, там около 10-15 FPV-дронов в день. И ребята просто начали их сбивать. Они их сбили, а саперы их разминируют. Где-то около десятка дронов за прошедшие несколько недель у нас прибавилось. Чтобы было понимание, это топовые дроны, которые там намного дороже, чем у нас есть в большинстве”.

Вражеская авиация

Всегда говорят о том, что российская авиация имеет большое преимущество, по крайней мере, количественное. Военный это подтверждает: Количественную — да, а за качественную не скажу. За все это время в нашем подразделении, если не ошибаюсь, были минимальные потери авиации. Я сейчас могу немного ошибаться, но у меня 100-процентно было 2 раненых парня и не помню, был ли у меня один погибший от авиации”.

“Я не могу сказать, что авиация РФ мешает жизни нашего подразделения, хотя мы под обстрелами очень часто. Не могу сказать, что это какая панацея и ее надо бояться. А нашу авиацию мы просто не вызываем, у ребят и так много дел, которыми они занимаются на других полосах”, — отметил комбат.

Женщины в батальоне

“У меня есть девушки и девушки очень крутые, но две из них – это вообще топ именно в бою. Есть девушки-медики, делающие свою работу на передовой, но есть девушки, которые идут в бой почти каждый день. Не в штурмовых боях, но они уничтожают врага больше, чем, возможно, некоторые штурмовые подразделения. Они жгут танки. У каждой на счету где-то по пять-шесть танков ”, — рассказал Кирилл Верес.

“У девушек вес 45-50 килограммов. Они сами пришли. Одна из них – моя родственница. И она тоже уничтожает врага со мной. Я ею ссорюсь больше всех, потому что я знаю ее потенциал, знаю, что она может», — заметил военный.

“Я на работе люблю, когда выкладываются на 120%. Ладно, пусть не на 120, а на 90. Но не 10. Сложно в начале, когда ты гораздо сильнее врага в некоторых вещах и ты хорошо умеешь делать то, что ты умеешь. Так что просто делай свою работу, не делай ничего нового, сделай то, что ты умеешь, что в тебе заложено, на что у тебя есть мышечная память. Враг уехал – ты его уничтожил”, – подчеркнул он.

Комбат добавил, что на самом деле это трудно — каждый день делать одно и то же. Но если сегодня врага не уничтожать, завтра его будет больше, больше и больше, считает он.

"На самом деле, если бы каждое подразделение уничтожало от 5 до 10 военнослужащих в день, не теряя своих людей, а у меня это "детей", то война, возможно, уже и закончилась бы", — подчеркнул Кирилл.

Он заметил, что никогда не говорил о гендерном равенстве : «Я никогда так не считал. По личному желанию пусть девушки воюют. Я что-то не видел командира, который сформировал бы штурмовой взвод женщин и отправил их на штурм. И я у себя девушек на штурм не отправляю”.

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“Есть очень много работы, которую они сделают гораздо лучше, чем ребята. К примеру, они могут быть операторами дронов. Девушки иногда лучше в этом в 100 раз. Они более щепетильные, более точные, лучше выполняют указания. Но это только если они тебя любят и уважают. Ибо если нет, то это бунт и саботаж. Они не выполнят задачу только при одном условии, если это было невозможно. Или землетрясение или что-нибудь такое», — говорит комбат.

“Если девочки хотят ходить на штурм, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что в нашем подразделении я считаю это неправильным. Есть гораздо лучшая работа и более эффективная”, — добавил он.

Подготовка к бою

“Лучшее ощущение, когда я знаю, что у меня будет бой через два-три часа и я к нему готовлюсь. Во-первых, мы придумываем какой-нибудь план. Каждый день он другой. Каждый день нужно хотя бы чем-то дополнять, потому что если враг тебя атакует сегодня и завтра, то завтра он сделает все для противодействия и исправит все свои ошибки, которые он допустил сегодня. Нужно всегда вводить какую-нибудь фишку», — рассказал Кирилл.

Он честно признался, что очень уважает врага и своих людей учит, что его не нужно недооценивать : “Даже после боя нельзя сказать, что они были слабы. Просто мы были сегодня немного лучше. Если так думать и каждый день мотивировать себя и вводить что-то новое, тогда есть очень большие шансы”.

А кто говорил, что будет легко? Кто поверил, что война закончится этим летом? Я не считал и не считаю, что война закончится завтра. Да, у России есть большой бюджет, да, у них большая страна. Во-первых, у них вторая армия мира. Ладно, не вторая, а пятая. Но мы не шестая и не седьмая до этого были. Потому просто нужно делать. Если в день уничтожать от пяти до десяти, то они закончатся очень быстро”, — говорит комбат.

Уважение к войску

“От половины населения очень большое уважение. Возможно, так случилось, что сейчас тренд любить армию и нельзя сказать, что я армию не люблю, потому что тебя забрасывают камнями. Но за что ее не любить? Армия делает великие вещи. Даже какие-то инциденты есть не только в армии, это во всем мире”, — делится Кирилл Верес.

Он говорит, что после войны не будет военным: «Для этого есть молодые, перспективные. Я уже десять лет воюю. Треть своей жизни. Я люблю страну, я отдаю все, что у меня есть. Но 20-30 лет – нет. Пусть служат и ждут дальше другие, молодые”.

Приоритеты войны

Если пойти по правильному цивилизованному пути, не грабить, не быть мразотой, то отстроится и страна, считает комбат. Но нужно восстанавливать страну, говорит он, а не дороги, нужно покупать дроны: “Мне асфальт не нужен. Моему подразделению нужны дроны”.

Оккупированы в 2014

“Если мы деоккупируем территории 2014 года, это будет атомная бомба. Люди, которым было по 10 лет, когда война началась в 2014 году, сейчас служат в армии ДНР. Родившиеся в 2014 году, живут 10 лет с этими родителями, которые сейчас в армии с одним мнением — ненависть к Украине. Процентов 70 так говорят”, — отметил Кирилл Верес.

Он считает, что украинских военных там встречать с цветами не будут: "А если будут все встречать с цветами, все скажут "Слава Украине", "мы вас так ждали", это будет бомба с временным таймером. Там уже в зависимости от того, как сработают наши компетентные органы. Если бы ДНР/ЛНР сами отказались от РФ, то было бы все иначе ”.

Мотивация врага

Россияне идут на чужую территорию убивать людей за деньги, говорит комбат: «Возможно, из десяти верят в священную войну против Украины. И это только потому, что они думают, что идейных не бьют. Есть три категории: идейные — их очень мало, даже если они и едут к нам с идеей, но мы взяли одного такого в плен, у которого идея закончилась на следующий день после того, как он приехал на территорию Луганской области; дураки, которые идут за деньги; мобилизованных, которых забрали и у них нет выбора”.

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Все остальные прекрасно понимают куда и для чего они идут и против кого, если идут в наступление с криком укроп, умри. Поэтому жалости к врагу нет. Ее и не было. Откуда ей взяться? Это враг, желающий убить меня, мою семью, захватить мою страну и жить у меня в доме. К тому же у меня есть работа как контрактника ВСУ и мы обязанность мужчины — защищать страну”, — заметил военный.

Боевые награды

“Я еще никогда не одевал все свои награды, даже Героя Украины еще ни разу не одевал. Что может получить военнослужащий, у которого уже есть три ордена Богдана Хмельницкого и звезда Героя Украины? Второго Героя и орден За мужество. Всегда есть над чем работать. Недавно я получил "Крест боевых заслуг" от президента", — рассказал Кирилл.

Поскольку подразделение работает, говорит он, награждают командира подразделения и личный состав: “Мне очень приятно, когда их награждает верховный главнокомандующий и не менее приятно, если по некоторым причинам их награждаю. Я им всегда говорю, за что эта награда конкретно, за какой бой и за какую работу.

Счастье Вереса

На вопрос о том, что для него счастье, комбат ответил: “Когда от моего начальника медицинского пункта нет ни одного сообщения, значит, все цели и живы. Когда он мне не пишет, это, пожалуй, самое приятное. И когда мне никто не звонит по телефону из высшего руководства. У нас просто так никогда не звонят по телефону. Я не знаю другой жизни. Каждый воин, уже два года воюющий, не знает другой жизни”.

Жизнь вдали от семьи

Сейчас его семья в безопасности, говорит военный: “Я считаю, если воин думает не о войне, а обо всем остальном – о работе, безопасности семьи, это не воин. Человек телом здесь, а мысленно там. А если он знает, что у него все хорошо, то все в безопасности…”.

“На работе я думаю о работе. Дома я думаю о работе, но будучи с семьей. На войне я звоню семье раз в три-четыре дня. Бывает и раз в неделю, глядя, какая это неделя. Это я говорю о себе. Бойцев я заставляю звонить по телефону своим семьям каждый день. Когда мне звонят их родители, бойцы не очень рады. Поэтому им лучше это делать», – рассказал Кирилл.

Он говорит, что если воин будет думать, как прокормить сегодня семью, как подготовить детей в школу или университет, это будет не воин. Поэтому, объясняет комбат, должна быть социальная защищенность военнослужащего. А он должен думать только о защите своей страны и сохранении своей жизни.

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Военные в политике

Если воин любит и защищает свою страну и хорошо бьется, это не значит, что он будет хорошим политиком, заметил комбат: «Но есть много воинов с очень большим бэкграундом и умом, которые знают, что нужно стране или хотя бы попытаться это сделать правильно. Такие действительно нужны. Во-первых, этот человек защищает свою страну и готов забрать у врага самое ценное — его жизнь. Такие люди и должны быть у власти».

Как меняет война

“Если мне будет 50, а сын будет молодой, наверное, ему придется идти воевать. Я не знаю, какое у меня будет физическое состояние, если я буду еще 10 лет воевать. Но кто-то один из моей семьи будет воевать. Мое физическое состояние изменилось за эти годы в худшую сторону. Меньше времени есть на себя, я набрал вес. Физические или умственные нагрузки только увеличиваются. Я даже не знаю, что легче – нести бетон или думать, кому идти в бой”, – делится Кирилл Верес.

Право военного

“У меня на шевроне написано: “През сабли имеем право”. Для меня это значит, что воевавший имеет право. Воин сам по себе без помощи тыла очень скоро окончится. Я бы не сказал, что выиграют войну Вооруженные силы Украины. Силы обороны. Кто плетет сетки, делает окопные свечи, которыми мои дети греются ночью. Многое делается. Кто донатит миллионы, кто собирает дроны. Если это от души и это постоянная работа, если люди этим живут и переживают, интересуются ситуацией на фронте, это наша общая победа”, — отметил комбат.

Выигрываем или проигрываем?

Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем, выразил свое мнение военный: “Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи – делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы, наверное, сейчас больше относимся ко второму. В моем подразделении все хорошо, дай Бог, чтобы так было у всех. Но если говорим в целом обо всей стране, я считаю, что мы проигрываем”.

Сейчас очень тяжелое время для нас, говорит он: «Потому что мы думали, что летом будем в Крыму. Очень многие перестали этим жить. Некоторые ребята перестали хотеть идти в ряды ВСУ. Мы сейчас видим все, что делается на улицах из ТЦК. Комментировать не буду. Я не за столь жесткие методы. Такой воин, которого ко мне силой принесли, должно быть, мне не нужен. Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами. Чтобы они знали, к кому и почему они идут”.

“Я всегда полностью всю правду говорю личному составу на 99%. Главное, что они знают, что мне сказали и как мне приказали, что нас ждет и даже то, что я думаю, нас ждет – самый вероятный вариант и маловероятный. Иллюзий нет — они не спрашивают меня, завтра ли все будет хорошо. Будет тяжело. Я не хочу комментировать действия своего командования. Я ему доверяю. Не всем и не во всем. Но своему лично доверяю”, — подчеркнул Кирилл.

Что такое победа?

Что для каждого значит победа ? Это когда перестанут гибнуть мои люди. Если я говорил год назад, что победа это когда закончится Российская Федерация, то я тогда был молод и я не командовал таким множеством людей и не отдавал приказы, кому идти в бой, а кому не идти. У меня тогда была группа из 13 человек и я считал, что мы будем уничтожать врага с утра до ночи, "я танки грыз, как барбарис". Но когда я стал командиром, у меня ценности немного изменились”, – делится комбат.

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Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно. Но для меня лично будет победа, когда закончится война и мое подразделение не будет подвергать себя опасности каждый день”, — подчеркнул военный.

Варианты окончания войны

“У меня полоса ответственности намного меньше, чем вся Украина. Я пока не вижу вариантов победы. Всегда все войны заканчиваются переговорами (теперь я буду врагом всего народа). Даже Вторая мировая закончилась капитуляцией Германии. Но это были переговоры. На каких условиях вопрос третий. Но я еще на помню войны, когда кто-то кого полностью уничтожил”, — считает Кирилл Верес.

Он добавил, что могущественный Израиль воюет до сих пор, но и там также будут переговоры: "Если переговоров не будет, это, вероятно, будет первой победившей страной".

Условия мира

“Условия можно ставить всегда. Но как они будут приемлемы для нас. "Заберем Донбасс и Крым". Какой ценой? Есть два типа людей: одни, которые так говорят, сидя на диване, а другие — командиры воюющих подразделений, которые будут воевать до конца”, — говорит военный.

Что лучше — потерять лесополосу шириной два-три метра или даже 100 метров, или потерять батальон из тысячи людей в этой лесополосе? Кто мне ответит? У каждого командира есть свое кладбище. Наше подразделение не потеряло ни одной территории, но, когда было нужно, мы отступали для сохранения личного состава с разрешения нашего руководства”, — добавил он.

Однако это было не паническое бегство, подчеркнул Кирилл Верес: «Я выходил на командира бригады, командир бригады выходил на высшее руководство, я обосновывал ему, он обосновывал дальше, мне приказывали отступить на день-два. В этом есть смысл. Очень сложно отбивать. Если у нас закончатся все Вооруженные силы, Силы обороны, через три дня у нас не станет страны”.

Как закончится война?

“Меня набирает командир бригады и говорит: “Комбат, кончилась война, собирай свое войско и иди на переформатирование или в отпуск”. Но я не знаю как это быть. Я не знаю, в роли кого буду. Возможно, у меня уже будет не батальон, а большее военное формирование. Чтобы не меньше”, – говорит комбат.

Мечта о тишине

Кирилл Вересс говорит, что охота не хочет вообще, но от рыбалки не отказался бы.

“Позанимался бы чем-нибудь с сыном. Ему уже 10 лет. Может, лет через пять мне придется в ночном клубе с ним заниматься. Я хотел бы проводить больше времени со своей семьей. Хотел бы собрать большую часть своего подразделения, своих заместителей и сделать какое-нибудь турне на 3-4 суток по Украине. Не по Луганщине, без радиостанций, без боевых предписаний, без документаций. Просто как простые люди. Потому что люди должны жить», – делится военный.

Хочется побыть обычным человеком, где тебя никто не знает, где ты можешь позволить себе то, что не можешь позволить здесь. Хочется побыть в тишине», — резюмировал Кирилл Вереск.

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