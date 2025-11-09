Когда закончится война: известный астролог Росс дал ошеломляющий прогноз

Астролог Влад Росс составил прогноз о вероятных сроках завершения войны / © ТСН

Известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования, сделал ошеломительное заявление о сроках завершения войны России против Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Вопрос уже практически решен», — уверенно сказал в комментарии для ТСН.ua Влад Росс.

«На 90% будет решен вопрос завершения горячей стадии. Поэтому мы сейчас и слышим прогнозы из разных источников. Самый поздний срок, когда могут прекратить стрелять, — это Пасха (в 2026 году она приходится на 12 апреля — Ред.)», — говорит астролог.

И дополнительно объясняет: «Все будет решаться в феврале-марте, когда будет коридор затмений, 17 февраля солнечное затмение, а 3 марта — лунное. Заканчивается год Змеи, все идет к тому, что в России будет переворот. Путин может быть уничтожен. Многие могут быть отстранены от власти, будет новый премьер-министр. Другими словами, процентов 90, что горячая стадия войны закончится, но для этого нужен переворот в России. Пока у власти будет Путин, все будет продолжаться. Но заговор уже готовится. Все. Но башня Кремля с Лавровым уже „утонула“.

На вопрос о том, каковы прогнозы относительно ракетно-дроновых обстрелов Украины, Росс говорит, что они не очень оптимистичны.

«Они будут только усиливаться до конца этого года. Россия хочет капитуляции Украины, хочет оставить нас без света и газа. Будут бить до февраля, поэтому для нас главное — выстоять до февраля», — предполагает Росс.

По его прогнозам, в ближайшем будущем есть и самые опасные периоды.

«Речь идет о первой декаде декабря, когда могут ударить морозы. Будут бить ракетами и «Шахедами». Раньше я говорил, что опасными будут 20 числа октября, так оно и произошло», — говорит Росс.

