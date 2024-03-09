Когда закончится война в Украине: астролог назвал шокирующую дату

Война России против Украины не закончится в 2024 году, но обстрелов станет меньше. Переговоров тоже не стоит ждать в этом году.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян.

“Я бы не сказал, что в этом году мы где-нибудь сильно отступим назад или сильно пойдем вперед. И не скажу, что в этом году должна закончиться война или переговоры. Это очень маловероятно. Если и может закончиться война, то до марта 2025 года, тогда могут быть переговоры”, — говорит Владимир Бадиян.

По словам астролога, скорее всего, война закончится в 2026-2027 годах. Но это не будет конечная точка.

“Это будет какая-то промежуточная точка, потому что конечная точка войны будет в 2029 году. Начавшийся в 2014 году глобальный конфликт между Россией и Украиной завершится в конце 2029 года. Чем закончится – я сейчас не могу сказать”, – рассказал Владимир Бадиян.

Он говорит, что сейчас Украина находится в самом пике, в самом сложном моменте.

“2024 год для нас самый сложный будет. Самым опасным был 2022 год, а 2024 и начало 2025 года будут трансформационными для нас. Трансформационный — это означает изменения, во-первых, в управлении уже произошедшими армией. Также мы перейдем на какое-нибудь новое вооружение. Оно больше будет нам передаваться, это будет спасать нас", — считает астролог.

Напомним, проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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