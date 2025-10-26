- Дата публикации
Когда закончится война в Украине: бригадный генерал ответил
Военный рассказал, может ли война в Украине закончиться дипломатическим путем.
Командующий ДШВ, бригадный генерал Олег Апостол ответил, может ли закончиться война в Украине в следующем, 2026 году, переговорами или дипломатическими договоренностями — или хотя бы прекратятся боевые действия.
В эксклюзивном интервью специальной корреспонденции ТСН Юлии Кириенко он рассказал, что верит, что перемирие рано или поздно наступит.
«Я тоже верю, что где-то в определенный момент это все остановится, какое-нибудь перемирие рано или поздно будет. Просто вопрос не только когда, но и при каких условиях это будет», — говорит военный.
По его мнению, вернуться к границам 1991 больше нереально:
«Я думаю, границы 91-го — это нереально. Конечно, для этого нужно будет стремиться, к этому нужно будет готовиться при поддержке партнеров. А сейчас, ну вы же сами понимаете, что мы не вернемся к 91-му году».
По словам Олега Апостола, Украина может и дальше продолжать воевать, однако все зависит от наших партнеров.
«Мы еще можем воевать, я думаю, это зависит от наших партнеров. Как видите со стороны, наши партнеры, они больше и больше готовы помогать, включаются в нас. Здесь есть звоночек для России, что партнеры не останавливаются и дальше готовы поддерживать Украину», — считает военный.
