Когда закончится война в Украине: что говорят военные, политики и эксперты

Война в Украине / © ТСН

Мнения о возможных сроках окончания войны в Украине отличаются кардинально — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Сайт ТСН.ua собрал последние прогнозы, которые дают военные, политики и эксперты.

Так, начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий считает, что украинцам следует готовиться к продолжительной борьбе. По его словам, окончание войны не стоит ожидать как минимум еще два года.

«Я считаю, что война будет длиться столько (2 года — ред.). Это точно не меньше. Не нужно рассчитывать на какие-либо результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам нужно готовиться к этому», — подчеркнул Швыдкий.

В политической же среде раздаются более оптимистичные прогнозы. Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua заверил, что война может завершиться уже до конца текущего года.

«Война уж точно не продлится годами. Думаю, речь идет как минимум о нескольких месяцах, возможно, и меньше», — заявил Вениславский, уточнив, что это его личное мнение.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов пояснил, что война действительно может закончиться до конца 2025 года, однако только при совпадении ряда важных факторов.

«Может ли война закончиться в этом году? Может быть. Но для этого должны совпасть многие факторы: усиление давления на государство-агрессорку, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров. Безусловно, ключевую роль играет способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, дипломатии — вести переговоры, а общества — держать оборону», — пояснил Юсов.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что правда о сроках завершения войны в Украине, вероятно, «где-то посередине». По его словам, есть шанс, что война может закончиться через два-три года.

«Что такое окончание войны? Война заканчивается только тогда, когда одна из сторон достигла тех целей, которые она ставила перед войной. Все остальное — это может быть замораживание конфликта или переход на вооруженный конфликт низкой интенсивности, как это у нас было с 2014 по 2022 год. Фактически это та же заморозка, но не такая глубокая», — говорит Олег Жданов.

