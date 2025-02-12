Когда закончится война в Украине: эксперт назвал год и шокировал, что может произойти после мира

Война в Украине может продолжаться еще как минимум три года — до 2028 года, а в течение всего 2025 года будут продолжаться активные боевые действия. В то же время, даже если представить, что в Украине наступил мир, закончить войну так, чтобы Россия больше никогда не напала снова – невозможно.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, России понадобится всего несколько лет, чтобы масштабироваться, восстановиться на снова пойти в наступление.

Когда закончится война в Украине

Роман Свитан считает, что по оптимальному прогнозу, если западные партнеры предоставят Украине всю обещанную помощь и вооружение, война будет длиться как минимум три года.

"Год-полтора понадобится, чтобы освободить Крым, и еще года два выдавливать россиян из Донбасса — до 2027-2028 годов", — рассказал военный эксперт.

Как закончить войну в Украине, чтобы Россия больше не напала

В то же время, по словам Романа Свитана, закончить войну в Украине так, чтобы Россия больше не напала, нереально. По его мнению, ни о каких гарантиях безопасности "на бумаге" не может идти речь.

"Это не гарантия безопасности Украины и Европы. Гарантия безопасности – это развал российской империи на составляющие ее государства, как в свое время развалился Советский Союз. Только этот механизм позволит планировать мир в Европе, по крайней мере, на той части Евразии. Другого варианта нет”, – говорит Роман Свитан.

Если Россия сохранится как империя, дело времени, когда она снова начнет экспансию, считает военный эксперт. Причем следующей целью Путина может быть не только Украина, но и страны Балтии, Скандинавии, Казахстан – вплоть до Аляски.

Потому, по словам Романа Свитана, планировать настоящий мир можно только после развала Российской Федерации. Довести ее до развала могут два механизма – как в свое время было с Советским Союзом.

“Военное поражение России в Украине – как Союз потерпел военное поражение в Афганистане. И сильнейшие экономические санкции, которые не позволят Москве оплачивать госуслуги республик, порабощенных российской империей. Вот две причины развала и, естественно, кондовые, базовые условия мира в Европе. Все остальное – это суррогат, временное послабление, не больше. Поэтому стремимся именно к этому нам так точно. А Европа или Америка как примут участие в этом – все будет зависеть от их диспозиций”, – говорит Роман Свитан.

Заморозка войны в Украине: какие могут быть последствия

Остановка или заморозка войны в Украине может привести к снятию санкций с России, что для нее очень важно. Как следствие – враг увеличит производство и накопит ресурсы, чтобы двигаться дальше.

"Они могут пойти на остановку боевых действий, чтобы снять санкции. Снятие санкций сразу автоматически увеличивает производство всех сил, средств, особенно дальнобойных, ракетных, авиационных, задавленных сейчас санкциями. Но накопление ресурсов на складах противника до критических, после которых они снова примут решение двигаться дальше. Еще раз повторюсь – не факт, что только в Украине”, – рассказал ТСН.ua Роман Свитан.

Поэтому второе, что нельзя ни в коем случае дать сделать России, по его мнению, это добиться снятия каких-либо санкций.

“Лучше ввести новые, но ни одну снять нельзя. А какие-либо мирные соглашения или остановка боевых действий – это предпосылки для снятия санкций, то есть этого нельзя делать”, – отметил военный эксперт.

Как быстро Россия может напасть на Украину снова

По словам Романа Свитана, насколько быстро российская армия сможет снова напасть на Украину после окончания войны, зависит от поставленных перед ней задач.

“Россиянам для того, чтобы накопиться и начать двигаться в рамках летней военной кампании 2025 года, нужно три месяца. За это время они накапливают для движения в военную кампанию одного года – летнюю, допустим. Это не годовая кампания. А вот летняя, она длится где-то с мая по сентябрь включительно – пять месяцев. Вот им нужно три месяца – даже без снятия санкций. А для того чтобы масштабно накопиться, им нужно где-то три-четыре года. Но тогда они смогут через три-четыре года без санкций накопить достаточное количество сил и средств, чтобы масштабно двигаться двинуться не только в Украину”, – говорит военный эксперт.

Россия сегодня имеет полумиллионную боевую обстрелянную армию, которая за это время может масштабироваться в два-три раза – то есть до 1-1,5 миллиона за три-четыре года.

“Это самая опасная, страшная и для нас это вообще убийственная тема. То есть, нас уже не будет. Через три-четыре года, если дать возможность россиянам восстановиться и масштабировать военное производство, Украины уже не будет – мы не остановим их ничем", – считает Роман Свитан.

Напомним, российская армия с утра 12 февраля обстреляла Киев баллистическими ракетами. Из-за атаки погиб один человек. Больше всего при обстреле пострадал Оболонский район.

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