Почему Путин хочет продолжать войну и что можно измениться в 2026 году: аналитик рассказал

Руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара не исключает, что война России против Украины может длиться как минимум еще несколько месяцев / © ТСН

Реклама

Война в Украине после нынешних переговоров о мире, скорее всего, продолжится, по крайней мере, еще в течение нескольких месяцев, а после вероятной паузы Россия захочет начать еще больший военный конфликт — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Вчера ничего не изменилось, за последний год кардинально ничего не изменилось с точки зрения происходящего на фронте и в тылу. Россияне уничтожили часть энергетики, но это не сломило волю к сопротивлению. Для Путина пока нет лучшей альтернативы, чем продолжать эту войну. Ему нет смысла что-то делать, он понимает, что уничтожая нашу энергетику, влияет на нашу способность что-либо производить», — говорит Александр Хара.

И продолжает: «Второе: европейцы нас поддерживают, но на том же уровне. Не кардинально. Этого недостаточно, чтобы существенно что-либо изменить на поле боя. Трамп готов давить на нас. А не на россиян. Потому Путин и считает, зачем ему останавливаться. Поэтому я считаю, что к осени ничего кардинально не изменится. Думаю, что, скорее всего, с весны россияне планируют предпринимать наступательные действия. И параллельно продолжать глубинные удары, чтобы уничтожать нашу экономику. Думаю, будет усиление ударов».

Реклама

По мнению Хары, если западные правительства будут принимать меры, чтобы России не передавались компоненты, чипы, то тогда, конечно, способность россиян наращивать производство дронов и ракет будет ограничена.

«То есть они их будут производить не в том количестве, в котором хотели бы. Россияне делают максимум, на что способны. Применяют все, что есть», — говорит он.

Война в Украине и переговоры: что может измениться в 2026 году

По словам Хари, если бы россияне смогли достичь с помощью переговоров большего, чем войной, они согласились бы на это.

«Но мы не хотим капитулировать. Поэтому Россия играет ради того, чтобы Трамп не принял против них какие-то неприятные для них меры. Мы не можем согласиться с тем, чего хотят россияне. Потому Путин и считает, что для него нет лучшей альтернативы, чем продолжение войны», — считает политолог.

Реклама

На вопрос о том, возможно ли прекращение огня до конца 2026 года, Александр Хара ответил так: «Сейчас, как и год назад, я говорю, что возможно энергетическое перемирие. Россия захочет это сделать, когда у них будет повреждено критическое количество энергетических объектов. Эксперты подсчитывали, что для этого следует уничтожить до 15% способности российской нефтепереработки. Тогда это будет болезненно. Поэтому приближение энергетического перемирия зависит от способности нарастить количество ударов по российской энергетике. Довести ее до хотя бы минимально критически важных показателей», — заключает эксперт.

По мнению Хары, Россия в ближайшем будущем не изменит своих целей в отношении Украины.

«Пока у них есть ресурсы», — говорит он.

Но при этом не исключает, что определенные изменения возможны осенью 2026 года.

Реклама

«Я надеюсь, что российская наступательная операция провалится. Когда их экономика будет еще в худшем состоянии, когда может быть задействован 20-й пакет санкций от ЕС».

Кроме того, политолог добавляет, что после возможной паузы или перемирия Россия, скорее всего, может начать еще большую войну.

«Конечно. Пока они не решат украинский вопрос, они не могут идти дальше. Уничтожить нас или контролировать, контролировать Черное море, приблизиться к нашим западным границам, чтобы угрожать Центральной и Восточной Европе ядерным оружием не только с территории Калининграда и Беларуси, но и Украины. В таком случае это им кардинально меняет картинку того, какая у них роль в Европе. Эту идею они никуда не отвергнут. Россияне — мерзавцы и имперцы. Мировоззрение большинства тех, кто у власти в России — великодержавный шовинизм. Россия, по их мнению, была и должна оставаться большим государством. Война в Украине длится 12 лет. Может продолжаться еще и год, и два. Вопрос в возможностях», — резюмировал Хара.

Напомним, ранее сообщалось о том, как изменится война в Украине в 2026 году. Генерал Романенко рассказал, сможет ли Украина остановить продвижение врага и почему россияне переходят на «свежие» ракеты.