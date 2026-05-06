Когда закончится война в Украине: эксперт назвал возможную дату и сценарии финала

Руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара прогнозирует, что приостановка войны в Украине возможна в конце года. / © ТСН

Реклама

Война в Украине может снизить темпы или приостановиться только при ряде конкретных условий — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил собственное мнение руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара, комментируя недавнюю публикацию The New York Times о том, что ни Украина, ни Россия по состоянию на данный момент не имеют четкого плана мира и победы.

«Во-первых, у Украины есть мало способностей достичь мира дипломатическим путем. Мы пытались это сделать, была глобальная инициатива подтянуть не только Запад, но и глобальный Юг, но китайцы с бразильцами торпедировали этот процесс. Затем последовали 28 пунктов, которые по факту поддержали США. Я надеюсь, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда верили, что это возможно. Ключевой задачей было «перетянуть» американского президента Дональда Трампа на нашу сторону. Не исключаю, что у них была определенная наивность, что США прижмут Россию и та согласится», — говорит Александр Хара.

К этому он добавляет, что было бессмысленно заявлять о том, что «войну закончит через 24 часа».

Реклама

Как может закончиться война в Украине: прогноз эксперта

«Мирного варианта нет, потому что в такой войне Россия хоть и не сверхмощная, но мощная в вопросе демографических и других ресурсов. Для принуждения ее к миру нужно то, чтобы объединились ключевые игроки. Включая Китай или Ближний Восток, ЮАР. Но мы видим, что этого не происходит. Китай на стороне России, Бразилия тоже. Россия хочет такого мира, который фактически означает капитуляцию Украины. Слишком многого хотят и достичь этого не могут», — оценивает текущую ситуацию Александр Хара.

По его убеждению, потому дипломатического решения вопроса пока быть не может.

«Может быть исключительно военным путём. Мы действуем по мере собственных возможностей — хотим уничтожать больше россиян, чем РФ мобилизует. Мы в этом в очень выгодной позиции, с декабря мы выходим на такие показатели. И до сентября Путин не может объявить всеобщую мобилизацию (в сентябре в РФ запланированы выборы в Госдуму). Второе — мы уничтожаем российскую ресурсную базу», — приводит примеры Хара и называет это верным путем, потому что дипломатия, на его взгляд, бессильна в этом смысле.

Война в Украине: политолог называет 4 варианта финала

По словам Хары, в свое время нобелевский лауреат Томас Шеллинг называл несколько вариантов разрешения любого конфликта.

Реклама

«Я сократил до 4 пунктов. Первое: поражение любой из сторон. Второе: компромисс, во время которого мы не достигаем своих целей, они — своих, но мы соглашаемся на новый статус quo, который нас устраивает. Это тоже не российский вариант, потому что они мыслят категориями с нулевой суммой. По их мнению, мы должны проиграть. Третье: когда одна из сторон понимает, что не достигнет своих целей, но теряет свой ресурс. Но Россия пока не находится в этой позиции. Четвертое: неспособность одной из сторон продолжить эту войну. Это может быть экономическая, социально-политическая ситуация. Считаю, что мы идем по этому пути. Мы уничтожаем ресурсную базу с помощью дальнобойных ударов, подстрекаем российское население, потому что война пришла к их домам. Даже в Санкт-Петербург и Москву». — говорит Хара и добавляет, что Украина использует на поле боя новейшие технологии.

«Если мы будем держать такой темп и наращивать его, то это даст свой результат», — резюмирует он и отмечает, что Россия может видеть выход в привлечении еще большего количества человеческого ресурса, но до сентября мобилизация в РФ маловероятна.

По его словам, прекращение огня со стороны России все же возможно, но при двух условиях: «Осознание невозможности достижения даже тактических целей, сжигая ресурсы. А ресурсов не становится больше. Это зависит от того, что у Путина в голове и того, что ему докладывают. Если он увидит, что денег осталось на пару месяцев войны, он может принять решение о приостановке войны, чтобы мобилизоваться. Второе: неспособность вести войну, мобилизовать нужное количество. Других вариантов не вижу».

Когда закончится война в Украине: эксперт назвал ключевое условие

«Конец войны будет только тогда, когда мы освободим все наши территории. Мы не можем позволить себе оставить в российских руках Крым. Другие территории тоже. Но вообще эта война — о Крыме, о доступе к Черному морю, о контроле России над Черным морем. Крым дает возможность России давить на Украину, отрезая наши свободные морские коммуникации. Конечно, пауза в этой войне может быть. И что после этой паузы — это будет зависеть от большого количества факторов. Пауза, я думаю, может быть в конце этого года. Если все будет происходить так, как идет сейчас», — высказывает свое мнение Хара.

Реклама

Резюмируя, эксперт отмечает, что один из желательных вариантов для Украины сейчас — остановить продвижение оккупантов и уничтожение большего количества личного состава врага по сравнению с мобилизуемым.

«Чтобы дальше выбивать российскую энергетику. Она — сердце экономики», — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему Трамп не спешит завершать войну в Украине. Трамп все меньше говорит об Украине, но его действия наносят мощный удар по позициям Кремля.

Новости партнеров