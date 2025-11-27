Когда закончится война в Украине: эксперт описал сценарий

Война в Украине / © Associated Press

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что Россия не хочет заканчивать войну, однако Украине было бы выгодно остановиться по линии разграничения.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт считает, что сейчас Украина не сможет отвоевать своих территорий, которые оккупировала РФ. Однако и РФ не хочет останавливаться.

«Все упирается в вопрос территорий. Но россияне не имеют пока желания останавливаться. В целом есть две модели ведения переговоров о мире. Западная модель: политики сели за стол переговоров, а военные (с обеих сторон) останавливаются. Восточная модель, которой придерживается Россия: политики общаются, а война продолжается, захваты продолжаются. Они, россияне, рассуждают так», — говорит Ступак.

