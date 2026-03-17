Когда закончится война в Украине: есть ли шансы на 2026 год, придется ли ждать смерти Путина

Война в Украине может стать еще более затяжной / © ТСН

Война в Украине будет затяжной или имеет шанс закончиться в конце года — это станет понятно в марте-апреле. О таком временном отрезке в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

«В прошлом году я был более оптимистично настроен касательно перспектив быстрого завершения войны. Сейчас менее оптимистично. Но это будет понятно, думаю, в течение марта-апреля. Будет понятно, есть ли шансы завершить войну быстро или нет», — сообщил нам Федор Вениславский.

При этом он воздержался от ответа на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что в течение одной-двух недель Украина будет оценивать «жизнеспособность» переговорного трека с РФ.

Война в Украине: что может произойти с переговорами о мире

В свою очередь, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак не исключает, что у власти есть сомнения в мирных переговорах в том формате, в котором они сейчас продолжаются.

«Я думаю, что переговоры должны быть, на них должны ездить, но президента Америки Дональда Трампа пока, скорее всего, это не интересует. Он занят Ближним Востоком и, возможно, Украина пытается оценить, нужно ли вообще делать сейчас какие-либо движения, когда никому ничего не интересно», — говорит аналитик в комментарии для ТСН.ua.

И продолжает: «Россияне получают от этого максимальные выгоды — чем больше доходов для российского бюджета от продажи нефти, тем меньше интереса у них проводить эти мирные переговоры. Возможно, их, переговоры, заморозят, например, до 1 мая. Это предположение. А потом снова вернутся, когда на Ближнем Востоке стабилизируется ситуация».

Война в Украине: становится ли она еще более затяжной

По мнению Ступака, сейчас война становится затяжной.

«Все будет зависеть от состояния экономики, ситуации в Европе и России. Есть множество факторов. Есть огромный «клубок», к распутыванию которого никто не знает, как подойти. Поэтому, вероятнее всего, переговоры могут поставить на паузу. Например, на месяц-два», — говорит Ступак.

К этому он добавляет, что есть опасения по поводу того, что война может продолжаться до тех пор, пока Россию будет возглавлять Владимир Путин и до тех пор, пока руководить ему позволит его физическое состояние.

Война в Украине держится на желании Путина

«Есть много инсайдов из России, что эта война держится именно на желании Путина. Он готов положить все — экономику и будущее России. Сейчас у нас ситуация, когда полномасштабная война длится пятый год. К примеру, война между Ираком и Ираном длилась 8 лет и закончилась тем, что каждая из сторон осталась при своем. Хотя режимы остались», — приводит пример эксперт.

Изменит ли отсутствие Путина войну против Украины — касательно этого вопроса Ступак высказал такое мнение: «Не сразу. Всякая война, как и система — инертна».

По словам Ступака, ненависть Путина к Украине держится на том, что Украина вышла из орбиты влияния России.

«Для него принципиальный вопрос — вернуть Украину в сферу интересов России. Для него важно, чтобы Украина была его. Он положит все, чтобы добежать к финишу и показать, что он смог. Это самый плохой вариант, в котором нет никакой рациональности. Никакой. К примеру, Ирак нападал на Иран, потому как хотел забрать все месторождения нефти. Когда Ирак напал на Кувейт — там тоже было из-за нефти. В Украине нет таких месторождений нефти, газа или золота. Хуже всего, когда война из-за амбиций», — резюмирует Ступак, намекая на то, что реальную дату завершения войны не знают ни в США, ни в Украине, ни в России.

По его убеждению, завершить ее сможет либо крах российской экономики, в результате которого ведение войны станет невозможным, либо отсутствие Путина на посту президента России.

