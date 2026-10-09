Когда закончится война в Украине: футуролог ошеломил научным расчетом сроков

Футуролог Андрей Длигач назвал прогноз касательно продолжительности войны в Украине / © ТСН

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В Украине научно вычислили вероятный срок продолжающейся войны, учитывая реалии, наличие технологий, численность личного состава обеих сторон и возможные перспективы. Об этом прогнозе в комментарии для ТСН.ua рассказал доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач.

Футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Другими словами, футурологи производят оценку имеющихся рисков.

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«Мы находимся в ситуации, когда прекращение войны возможно только в случае истощения ресурсов и возможности продолжать эту войну одной из сторон. Самостоятельно мы можем успевать придумывать контрсредства или развивать собственные баллистические проекты, но для того, чтобы насыщать украинскую оборону и финансировать ее, мы не можем полагаться на свои ресурсы», — говорит футуролог.

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Почему именно — на этот вопрос он ответил так: «У нас нет возможности самостоятельно финансировать войну, поэтому наша устойчивость — это не только наша адаптивность, технологические решения и человеческий капитал, но и деньги Запада. В первую очередь — Европейского Союза. И американские разведывательные данные. Это дает нам стойкость и возможность поддерживать баланс на фронте. Если мы теряем один из этих компонентов, мы теряем значительную часть территорий, а может быть, и проигрываем в войне».

По словам Длигача, у России ситуация другая — там нет лимита на человеческий капитал, нет ограничений материального характера в формате ведения войны, но у них есть финансовые ограничения.

«У них исчерпывается ресурс, позволяющий им организовывать параллельный импорт, закупать материалы, компоненты и технологии, необходимые для насыщения армии. Высокую устойчивость на фронте для России создает военно-техническая помощь Китая. Речь идет о реактивных двигателях для «Шахедов», компонентов, чипов и т.д. Плюс старые технологии Северной Кореи позволяют России обладать достаточным количеством оружия. Аналоги «Искандеров» они тоже получают. Суммарно это говорит о том, что Россия не может исчерпать свой наступательный потенциал или военный потенциал в ближайшее время, поскольку имеет поддержку. Поэтому и складывается такая ситуация, что ни Украина, ни Россия самостоятельно продолжать войну не могут, но пока имеют достаточный уровень поддержки для того, чтобы интенсивность войны сохранялась на высоком уровне», — говорит о «формуле» войны Длигач.

Война в Украине: что может измениться скоро и в перспективе

«Что может измениться и что показывают сценарии? В первую очередь показывают, что есть возможность со стороны США ужесточить санкции. На Китай, и на Индию, и на страны Ближнего Востока, которые прагматично наживаются на войне, на российских проблемах. То есть, Запад может нажать», — прогнозирует футуролог.

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И продолжает: «Следовательно, инерционный сценарий — это продолжение войны такой интенсивности, когда ни США не поднимают планку, ни Китай. Это война на уничтожение ресурсов обеих сторон. И это может занять еще два года как минимум».

Но, по его словам, есть другой сценарий: «Или активизация, возможно, за счет Европы. Когда Европейский Союз принимает решение о формировании европейской армии на базе украинской и начинает активно финансировать украинскую оборону. Другой положительный для нас вариант — США ужесточают санкции в отношении России и Китая, ускорение падения российской экономики».

По убеждению Длигача, предоставление Украине большего количества вооружения позволит нанести существенный ущерб России.

«Вероятность сценариев приблизительно такова: 60% того, что война такой интенсивности будет продолжаться, 20% — возможность активизации Запада и увеличения помощи Украине, 20% — активизация Китая для усиления России. Сейчас нельзя сказать, что есть преимущество какого-нибудь из сценариев», — говорит он.

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Массированные обстрелы Киева: прогноз футуролога

«Обстрелы Киева — очевидное давление ради того, чтобы Украина согласилась на российские условия. Военное давление. Чтобы, например, изменить социологию в пользу сдачи позиций. Россия может усилить давление. Выполнение условий Россия очень быстро превратит в следующую фазу войны, но с лучшими для себя позициями», — предполагает Длигач.

В этом контексте он продолжает: «5 тысяч реактивных «Шахедов» в месяц, 100-150 «Искандеров» в месяц во время зимы, во второй половине зимы — это вполне вероятно. Сейчас будет усиливаться давление на энергетику, тепловые станции. Это будет прогрессировать. Чем слабее ответ Запада на это, тем сильнее будет давление. Если бы были сейчас заявления со стороны президента США, если бы была более сильной европейская позиция о закрытии неба над Украиной, передачи европейских самолетов для сбивания ракет над Украиной, передача Украине дальнобойных технологий — это позволило бы уменьшить террор. Других способов нет».

Кроме того, Длигач говорит о следующем: «Не вижу причин, почему Россия согласится на какой-нибудь формат энергетического перемирия. Простой расчет. Один доллар инвестиций, украинский, в ПВО и в дальнобойные удары дает втрое больший эффект, чем российский доллар на ПВО. Но ущерб, который Россия наносит Украине с начала года, оценивается примерно в 6% украинского ВВП. А российская потеря — это около 0,5-1% от российского ВВП. Поэтому Россия не видит смысла прекращать давление. Тем более, что за счет других стран Россия нашла возможность компенсировать нехватку бензина и дизельного топлива. Мы должны уничтожить более 40% российских мощностей, чтобы Россия имела системно кризис. Сейчас это около 20%».

Резюмируя, футуролог однозначно прогнозирует, что Россия в ближайшее время будет пытаться продолжать «выносить» энергетику.

«Мы должны ускорить антибаллистическую программу и сбития реактивных «Шахедов». Технологии есть, решений много, но тестирование не показало достаточного эффекта. Населению следует готовиться к отключению электричества и тепла, городам — ускорять строительство мобильных укрытий. Эта программа «завалена». Кроме того, мы считали, что такая вероятность — в течение 12 месяцев 40% крупных объектов (промышленные объекты, логистические) могут быть поражены. Иными словами, нужно быть готовыми к сложным ситуациям», — предполагает Длигач.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль заговорил о «мире на поколения», но выдвинул свои условия. В Москве еще раз отвергли даже временную остановку боевых действий, потому что это якобы не поможет закончить войну в Украине.







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