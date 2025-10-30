Когда закончится война в Украине: футуролог ошеломил прогнозом

Футуролог Андрей Длигач назвал вероятный сценарий завершения войны / © ТСН

Когда может закончиться война в Украине с научной точки зрения — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе в том числе научных, экономичесих, технологических данных и методов. Это сфера исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Другими словами, футурологи делают оценку рисков.

«Война, которую ведет Россия против Украины, война за восстановление империи, за возобновление контроля над центральной Европой может занять десятилетие. Промежуточный сценарий, то, что мы называем «гнилым соглашением», может произойти в ближайшие месяцы, в течение года. Как результат давления США на Путина, возможно, после определенных договоренностей с Си Цзиньпинем», — говорит Андрей Длигач.

К этому он добавляет, что этот сценарий вероятен, хотя не стратегическим, не устойчивым.

«Любое «гнилое соглашение» будет означать, что ни Россия, ни Украина не реализовали своих интересов. Потому горячая фаза войны может возобновиться», — предполагает эксперт.

И продолжает: «Война России против Украины происходит в контексте великой цивилизационной войны между условным востоком и западом. Со стороны востока — за по крайней мере двухполюсный мир, а в будущем, возможно, многополярный мир. Китай технологически побеждает и до 2028 года может получить такое технологическое преимущество в армии, что вернет Тайвань даже без горячей фазы, без Третьей мировой войны, то есть без глобальной войны».

По мнению Длигача, все украинские сценарии происходят в рамках глобальных.

«Но Украина может показать свою субъектность, вместе с партнерами перейти в стратегическую оборону, насытить вооруженные силы и доказать несостоятельность России в стратегической перспективе добиться преимущества. Мы это называем победой «пчел над медведем». Тогда позитивный сценарий для Украины — это распад России, восстановление территориальной целостности. Это стратегический сценарий, мы оцениваем его как вероятный в десятилетней перспективе», — говорит футуролог.

На уточняющий вопрос о том, произойдет ли в российской армии механизированный кризис, о котором много говорили военные эксперты, Андрей Длигач ответил так: «Изменился характер войны. Принципиально. Больше года назад. Техника не играет ключевой роли. Выиграют те, кто имеет дальнобойные системы — артиллерийские, дроновые, ракетные, технологии, позволяющие держать врага на расстоянии. Россия нашла «лазейку» в виде «мясных штурмов» и ДРГ. В будущем война будет более дистанционной. Поэтому наша зависимость от человеческого капитала будет компенсирована технологизацией ВСУ».

По словам Андрея Длигача, активная фаза войны может длиться годами.

Сколько может продолжаться война

«Мы прогнозируем, что как минимум 3-5 лет война разных степеней интенсивности будет продолжаться. Но в течение этого периода будут определенные заморозки конфликта, которые будут нарушаться. По всей вероятности, паузы могут быть очень короткими. Если смотреть на базовый сценарий, то возможно, что в ближайшие 3-6 месяцев будет определенное соглашение и его результатом будет политический процесс внутри Украины. А потом — возобновление боевых действий в тот момент, когда Россия увидит, что она не выиграет политическим способом. Ближайшее перемирие, думаю, будет продолжаться так, чтобы в Украине могли пройти выборы, во время которых Россия будет стремиться рассорить украинцев, одержать победу политическим способом», — говорит эксперт.

Резюмируя, он высказывает мнение, что в переговорах нет смысла для обеих сторон.

«У нас нет зон пересечения интересов. Интерес России — уничтожение Украины. Интересы Украины — восстановление целостности», — говорит эксперт.

Какими могут быть обстрелы зимой

На этот вопрос Андрей Длигач ответил так: «Этой зимой Россия способна нанести существенный вред украинским производствам, энерготранзиту, энергогенерации. У России достаточно ракет для того, чтобы усиливать давление. Правда, катастрофы не ожидаем. В момент больших обстрелов консолидируются наши европейские партнеры, ответом является усиление санкций, усиление военной помощи Украине».

На вопрос, который задают миллионы украинцев, о том, когда может закончиться война, Андрей Длигач ответил так: «Война заканчивается, когда заканчивается враг. Единственный положительный сценарий для Украины и западного мира — это деконструкция России. Или это произойдет из-за внутренних процессов в России, или из-за внешних».

