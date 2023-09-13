Когда закончится война в Украине и при чем здесь США: военный эксперт Жданов дал свой прогноз

Эксперт рассказал, что будет с Крымским мостом и почему нам важно выйти на побережье Азовского моря.

Война в Украине продолжается. Какова будет ситуация на фронте в ближайшие месяцы, стоит ли ждать новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, что будет с Крымским мостом, и когда возможно окончание войны.

Об этом сайту ТСН.ua в интервью рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как изменится ситуация на фронте в эти три месяца осени? Усилится ли наше контрнаступление, каковы Ваши прогнозы?

Я надеюсь, что оно (контрнаступление) не ослабится... Думаю, что такой темп контрнаступления, который есть у нас сегодня и дальше сохранится. Главное для нас это пройти этот многоуровневый рубеж обороны, который обустроили российские оккупационные войска. Если мы преодолеем этот рубеж, дальше можем рассчитывать на увеличение темпов наступления наших войск.

Эксперт рассказал, когда можно рассчитывать на увеличение темпов наступления наших войск / Фото: Associated Press

Что даст выход на Азовское побережье

И как далеко мы можем продвинуться за эти три месяца осени?

Я думаю, что у нас есть шансы выйти на Азовское побережье. Почему? Если мы добираемся до третьей линии обороны противника, и прорываем ее, то дальше за Токмаком – открывается оперативное пространство. У нас появится больше возможностей для быстрого продвижения войск. Мы сможем совершать рейдовые и наступательные действия, то есть продвигаться вперед. И не обязательно потребуется штурмовать крупные города, например, Мелитополь. Его можно будет обойти, продвигаясь дальше к побережью, рассекая группировки российских войск. Это вполне возможно.

Минимальное достижение, которое может быть у наших Сил обороны этой осенью – это выйти на уровень Мелитополя и взять под полный огневой контроль суходильный коридор противника в Крым. Это стратегически очень важно.

Угроза от ракетных обстрелов: к чему готовиться

Как Вы считаете, будет ли враг снова обстреливать города Украины перед началом отопительного сезона? Какие из них, по Вашему мнению, нуждаются в наибольшей защите?

По большому счету, любой город Украины будет страдать от вражеских обстрелов – Львов, Одесса, Харьков, Киев. У нас, к сожалению, только столица обеспечена надежной системой ПВО, а остальные города нуждаются в усиленной защите. К примеру, противоракетная оборона у нас пока слабая, потому что с баллистикой, кроме Киева, мы нигде не можем бороться. Да и комплекс Patriot есть только в Киеве. Поэтому военное руководство сейчас делает все возможное, чтобы существенно усилить средства ПВО благодаря нашим западным партнерам.

Думаю, что Россия будет производить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Они почувствовали, что это слабое место еще в прошлом году. Поэтому, думаю, чем холоднее будет становиться, и чем меньше будет световой день, тем больше вероятность, что россияне начнут свои атаки, собственно то, что они делали в прошлом году. А именно – выбивание теплоэнергетики и электроснабжения в наших городах. Цель у врага проста – запугать жителей, заставить сидеть в холоде, без света и воды. В прошлом году обстрелы начались с конца октября и продолжались до Нового года.

Олег Жданов о возможных новых ракетных ударах

Но здесь есть два важных нюанса. Первый — наша система ПВО хоть и не в полном объеме, но значительно усилена, чем это было в прошлом году. Второе – в России уже не такой большой арсенал ракет, как это было год назад, когда они могли себе позволить наносить массированные удары по 70 и до 100 ракет. Думаю, теперь таких массированных атак не будет. Они уже экономят ракеты.

Когда утонет Крымский мост

Будут ли продолжаться наши атаки на Крымский мост, чтобы его наконец уничтожить?

Да. Без уничтожения этого моста нам будет очень тяжело освобождать Крым. Вернее, фактически невозможно. Подпитка вражеских войск всем необходимым ведется именно через эту переправу, особенно ее железнодорожной частью. Мост – это как вена, питающая врага. Он усиливает обороноспособность группировки оккупационных войск, которая находится в Крыму. Поэтому мы просто вынуждены его разрушить, если хотим освободить Крым. Более того, мы должны его уничтожить, как только выйдем на оперативное пространство, достигнув города Токмак. К этому моменту Крымский мост должен быть разрушен, чтобы нарушить цепочку обеспечения всем необходимым группировки вражеских войск вдоль Днепра.

То есть, этой осенью Крымский мост уйдет под воду?

Да, это вполне вероятно. Даже не смотря на то, что враг его постоянно оберегает и защищает.

Кстати, нашим войскам удалось уничтожить одну из систем защиты моста. Я имею в виду станцию радиотехнической разведки "Предел-Е". Это новейшая установка, изготовленная россиянами в 2023 году. Они поставили ее в защиту Крымского моста в Железном порту. Она должна была вести разведку и прикрывать воздушное пространство всего Крыма. Она была очень мощной, а радиус ее действия минимум 400 километров. Данных об этой установке немного, поскольку это свежая разработка россиян и была выпущена чуть ли не в одном экземпляре. Теперь ее нет, мы ее уже уничтожили, а это ждет и сам Крымский мост.

Какая судьба ждет Крымский мост / Фото: Служба безопасности Украины

Усиление мобилизации и нужны ли студенты

Каково Ваше мнение по мобилизации в Украине. Нужно ли мобилизовывать в армию ограниченно пригодных и студентов?

В Украине мобилизация не прекращается с 24 февраля 2022 года. Она продолжается постоянно, военкоматы вызывают людей и рассылают повестки. Люди нужны для восстановления боеспособности воинских частей. Для нас это постепенный процесс. Но я не думаю, что сейчас велика потребность для резкой волны мобилизации. В Украине мобилизация идет по плану и пока в усилении не нуждается.

Что касается порядка мобилизации, то здесь невозможно избежать запланированных изменений. Из-за коррупции у нас очень много мужчин призывного возраста уехали за границу. Военкоматы вынуждены пересматривать категории и критерии призыва. У нас же человеческий ресурс гораздо меньше, чем в России. Поэтому думаю, что усиление мобилизации это, к сожалению, необходимая мера.

Вооруженные силы Украины на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Война дронов – почему отстаем

Некоторые специалисты говорят, что выиграть эту войну можно благодаря дронам, чтобы уберечь жизни наших воинов. Чего именно, по Вашему мнению, не хватает нашей армии?

Нам многого не хватает… Но да, дроны в этой войне – это очень важно. А мы с ними очень опоздали. Я имею в виду, с принятием решения о рывке по разработке и производству дронов. А сейчас мы пытаемся догнать в этом Россию и насытить дронами наши воинские части. Почему так произошло отдельная тема для разговора. Но в этом вопросе мы, к сожалению, сегодня отстаем.

Атака дронов на Киевщине

Ведь то, что сейчас происходит на фронте, кое-где напоминает именно войну дронов или войну беспилотников. И дроны сейчас играют решающую роль. Ими можно нанести существенное поражение противнику, еще до вступления с ним в контактный бой. Это можно сделать только с помощью дронов. Поэтому они перетягивают одну из главных ролей в этой войне.

Самолеты, которые изменят ход войны

Как изменится ситуация на фронте, когда мы получим самолеты F-16. Чего можем добиться и как быстро?

Как только у нас появятся F-16 даже и в небольшом количестве – несколько звеньев, мы сразу начнем битву за господство в воздухе. И как только мы это начнем, у нас откроются возможности более эффективного поражения противника и больше возможностей по освобождению наших территорий. Именно от этих самолетов многое зависит.

Ведь сегодня наши бойцы констатируют, что у них над головой летит все, что есть у врага. Начиная от баражирующих боеприпасов типа Lancet и разного типа беспилотников – Орлан. А также российская авиация, которая наносит очень большой вред нашим войскам – ракетные удары, бомбардировки.

При появлении F-16 все изменится. На вооружении этих самолетов есть ракеты, которые могут поражать воздушные цели неприятеля на расстоянии 100-150 км. То есть российский пилот даже не будет знать, что его засекли и по его душу уже выпущена ракета. То есть, мы получим преимущество в технологиях. Благодаря F-16 мы сможем контролировать воздушное пространство, что позволит сухопутным войскам более эффективно наносить огненное поражение противнику. И, главное, при меньших потерях с нашей стороны.

Когда мы их получим, возможно, у Вас есть новая информация?

Новой информации еще не было. Но я очень надеюсь, что Дания сдержит свое обещание. Как заявила премьер-министр этой страны, самолеты F-16, которые будет передавать Дания, могут появиться в Украине до конца текущего года. Очень хотелось бы в это верить. Я думаю, что именно этот вопрос был темой для обсуждения недавно, когда премьер-министр Дании находилась в Киеве вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Будем надеяться на их скорую поставку.

А основную массу самолетов F-16 с пилотами мы можем получить в январе-феврале следующего года.

Когда закончится война в Украине

Ваш прогноз, когда может окончиться война в Украине?

Сейчас в мире только есть два человека, которые более или менее точно могут ответить на этот вопрос. Это Путин и Байден. Для нас, конечно, важен ответ от президента США Джо Байдена.

Я думаю, что США имеют свой взгляд на ход этой военной кампании. И я думаю, что у них есть какой-то сценарий этой войны, которого они придерживаются. Поэтому они дозированно дают нам оружие, чтобы не допустить быстрого и полного разгрома Российской Федерации на поле боя.

ВСУ наносят удары по врагу / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

А исходя из такого соображения, можно заключить, что, скорее всего, США будут тянуть к старту предвыборной кампании Джо Байдена. А это – конец весны и начало лета 2024 – начало избирательной гонки в США. Вот на эту дату я бы ориентировался относительно возможного времени окончания войны.

Какие могут быть другие сценарии развития событий?

Есть и другой сценарий. Их даже несколько. Первый – это смена военно-политического руководства России – отстранение Путина и его окружение от власти. Изменение политического клана может привести к тому, что для восстановления международного статуса России и снятия санкций новое политическое руководство этой страны может пойти на такую уступку, как полный вывод войск с территории Украины. Это очень вероятный вариант.

Еще один вариант, который менее реален, потому что он не полностью зависит от нас – это разгром российских войск на территории Украины. С этого сценария я бы взял большую половину, а именно выход на Азовское побережье. Почему? Выход туда наших войск фактически возвращает нас в ситуацию 23 февраля 2022 года, до начала вторжения. И уже дальше все это может спровоцировать в РФ ряд необратимых процессов, которые опять таки могут привести к выводу российских войск с территории Украины.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Украина и Россия находятся на третьей стадии войны: полковник рассказал, что это значит.

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