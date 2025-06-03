Когда закончится война в Украине: известный астролог Влад Росс удивил предсказанием

Влад Росс

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Известный астролог Влад Росс считает, что война в Украине может закончится уже летом 2025 года.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Влад Росс отметил, что война должна была закончиться еще в мае 2025 года. Однако россияне тянут время.

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«Все должно было закончиться в мае, но они (россияне — Ред.) тянут время. Например, целую неделю или больше придумывали меморандум. Я считаю, что пока Сатурн будет в Овне, до конца лета, в любое время можно закончить войну. Тенденция завершения началась 25.05.25. Только в Москве не могут понять, что время завершать», — сказал Влад Росс.

Он отметил, что «дальше войну будет сложнее завершать».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.