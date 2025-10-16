Когда закончится война в Украине: названы возможные даты и предпосылки

Парламентарии и эксперт назвали новые возможные даты завершения войны. / © ТСН

Реклама

В течение последнего месяца несколько украинских парламентариев из разных политических сил сделали заявления о том, что война России против Украины, боевые действия могут закончиться скоро, некоторые уточняли, что это может произойти в промежутке между концом ноября и началом следующего года.

Об этом высказывались представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, народные депутаты Максим Бужанский и Алексей Гончаренко, а также лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Каждый из них ссылался на свои личные источники.

Заявления об окончании войны расценивают как подготовку к выборам

В то же время, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua предположил, что парламентарии с помощью таких заявлений могут преследовать свои личные цели.

Реклама

«Во-первых: все депутаты выдают желаемое за действительное. На мой взгляд, это чисто психологический феномен. Рядовые граждане стремятся к завершению войны — она затягивается, все истощены, устали. А политики думают о выборах. Для них завершение войны — это возобновление политического процесса. Они, политики, уже настроены на выборы. Лично мне один из народных депутатов сказал: все понимают, что в ближайшее время выборов не будет, но все готовятся к ним. На всякий случай», — говорит Владимир Фесенко.

Он обращает внимание на то, что эти заявления — это уже третья волна прогнозов.

«Первый раз — в конце прошлого года, после того как Трамп стал президентом. Появились прогнозы, что выборы пройдут в мае. Все ждали, что вот-вот закончится война. Вторая волна была весной — мол, выборы будут летом. Сейчас третья волна. Сейчас, поскольку Трамп активизировался, поскольку он договорился о мире между Израилем и ХАМАСом, появилась новая волна таких ожиданий (касательно Украины — Ред.). Вдруг договорится по Украине. Поэтому это (заявления украинских политиков — Ред.) скорее ожидания, чем реальная ситуация. Пока, к сожалению, я не вижу прямых предпосылок для быстрого завершения войны», — выразил свое видение ситуации политолог.

Но при этом он не исключает, что переговоры могут начаться.

Реклама

«Путин, стремящийся сохранить диалог с Трампом, может согласиться на возобновление активного переговорного процесса. По срокам сложно сказать», — говорит Владимир Фесенко.

Однако уточняет, что возобновление переговоров не означает быстрого результата.

«Я ожидаю, что выходом из тупика может стать новый американский мирный план. Если ситуация будет идти самотеком, то договориться даже о прекращении огня вряд ли удастся», — предполагает Фесенко.

Также он уточняет: «Если Путин решит, что Трампу сейчас нельзя отказывать, тогда появится «окно возможностей».

Реклама

Фесенко не исключает, что война продлится в 2026 году.

«Завершение боевых действий до конца года теоретически возможно. Но не гарантировано. Если Путин решит, что ему сейчас рационально, выгодно договориться с Трампом, тогда такой вариант возможен до конца года. Но это не самый вероятный сценарий. Условно говоря, на такой сценарий я ставлю 10-15%», — говорит эксперт.

На уточняющий вопрос о том, может ли, например, война продолжаться еще год, Фесенко ответил следующим образом: «В экспертных кругах достаточно популярна версия о том, что война может постепенно снижать свою интенсивность с обеих сторон вследствие истощения ресурсов. Это не приведет к стихийному завершению войны, но она может перейти в менее интенсивную фазу. Я скептически отношусь к этой версии, но это один из вариантов ответа на вопрос о возможной продолжительности войны».

Портников назвал два неутешительных сценария окончания боевых действий

В свою очередь, известный публицист Виталий Портников во время одного из своих последних эфиров, посвященном вариантам окончания войны, высказал следующее мнение: «Один вариант, он реалистичен: война без конца и без края. Второй вариант, не менее реалистичный: Путин под давлением Трампа соглашается на мир на привилегированных условиях, на которые он должен был согласиться в феврале-марте 2025 года, а мы, эти привилегированные условия для России, акцептируем. Это второй реалистичный и опасный вариант».

Реклама

Кроме того, Портников задался вопросом: «Вы спросите о том, есть ли третий вариант, безопасеный. Нет, нет такого варианта, который был бы полностью приятен для украинского общества, для меня, для вас. Когда Россия выходит с оккупированных территорий, по крайней мере, с части и соглашается с тем, что она будет платить репарации за восстановление Украины после нескольких изнурительной войны — я такого варианта в принципе не вижу».

И продолжил: «Я думаю, что ситуация будет между очень плохим вариантом — война, война, война и еще 155 раз война в 20-х, 30-х годах 21 века с последующей демографической катастрофой или окончанием войны, приостановкой с необходимостью подготовки новой изнурительной войны в скором времени на привилегированных для России условиях. Между этими двумя вариантами мы сейчас находимся. Это не значит, что мы не можем находиться где-нибудь еще».

Ранее сообщалось о том, сколько еще Путин сможет вести войну в Украине .