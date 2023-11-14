Когда закончится война в Украине: неутешительный прогноз западного офицера

Россия настроена на долгосрочную войну. Ее цель – уничтожить украинцев.

Такое мнение в интервью для ТСН.ua дал офицер запаса британской армии, профессор безопасности и военных исследований, глава-основатель программы Критических исследований безопасности в Институте последипломного образования Дохи Омар Ашур.

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По его мнению, для долгосрочных действий выгодна гибридная война, которая гораздо эффективнее и экономнее. Именно такой сценарий выберет Путин.

"Когда россияне попробовали обычную конвенционную войну, то потеряли более 150 тыс. Плюс Путин теперь изгой. Вспомните, после 2014 года все собирались к нему в Москву. Поэтому они, мне кажется, вернутся к гибридным действиям, а это значит одно: Украине нужно укреплять оборону. Это долгосрочный стратегический проект, потому что ваш сосед намерен стратегически уничтожить вас", — отметил он.

Британский офицер посоветовал Украине укреплять оборонные и наступательные возможности.

"Вам нужно укрепить свою защиту как обычную, так и в составе НАТО, возможно, под ядерным зонтиком или с помощью ядерного оружия, а также, надеюсь, с помощью значительных гибридных возможностей, как оборонных, так и наступательных. Поэтому нужно иметь союзников, пропаганду, информационно-психологические операции. И это длительная война. Если кто-то говорит вам, что завтра наступит мир и все изменится, я был бы очень скептичен", — подчеркнул Омар Ашур.

Напомним, в этом же интервью он оценил, удалось ли контрнаступление ВСУ.

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