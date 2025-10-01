Когда закончится война в Украине: нумеролог назвал год

Война в Украине / © Associated Press

Знаток нумерологии, исследователь мистических учений Игорь Мехеда рассказал, когда может закончиться война в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Игорь Мехеда предполагает, что, начиная с января 2026 года, война может начать заканчиваться.

"То есть, так же как и говорила та женщина(о которой рассказал Константин Стогний - Ред.). Кроме того, в гороскопе Украины есть узел, который будет действовать постоянно. То есть это государство никогда нельзя уничтожить", - говорит Мехеда.

