Даже когда война в Украине закончится, она может начаться снова: полковник дал неутешительный прогноз

Павел Разлач / © ТСН

Реклама

Война России против Украины завершится, однако в будущем возможны новые конфликты между государствами. Война может повторяться и дальше, пока существуют обе страны.

Об этом Герой Украины Павел Розлач на псевдо «Медведь», полковник, заместитель командира 8-го корпуса ДШУ рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По словам военного, нынешняя война рано или поздно закончится, однако это не означает, что конфликты между Украиной и Россией прекратятся навсегда.

Реклама

«Эта война закончится, но потом будет другая война. Через там 10-20 лет будет. Пока существует Россия, есть Украина, я думаю, что это будет всегда. Империя не может без Украины существовать», — сказал Павел Розлач.

Полковник считает, что конфликт между странами связан с историческими нарративами и стремлением России привязать свою историю к Украине.

«У них нет свидетельства о рождении и все их там величие, которое они популяризируют, нет исторических оснований для этого. Это все выдумано. Им нужно там Киевская Русь, чтобы как-нибудь привязаться к себе. У них нет национальности. Чтобы создалась национальность, нужно там определенный период времени, язык. Они Российская Федерация, где куча народов», — объяснил он.

Военный подчеркнул, что противостояние между странами может повторяться в разные периоды истории.

Реклама

«Это будет всегда, пока мы существуем. Это было уже сколько тысячелетий и будет. Просто будет одна война, потом другая, потом вторая», — подытожил Павел Розлач.

