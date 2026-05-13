Когда закончится война в Украине после заявлений Кремля: эксперт назвал сценарии новых угроз

В последние четыре дня в России дважды на высоком уровне обмолвились о возможном завершении войны в Украине. После парада 9 мая на пресс-конференции об этом сказал российский диктатор Владимир Путин, а сегодня, 12 мая, на такую тему высказался его спикер Дмитрий Песков. Последний, как обычно, добавил, что для завершения «существует условие». Кроме того, по его словам, об окончании войны позволяет говорить «багаж наработок в плане мирного процесса». Вместе с тем, в эти дни многие украинцы обратили внимание, что из уст Путина такое заявление прозвучало впервые после начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. У части населения оптимистичные настроения усилились после того, как на параде в Москве отсутствовала военная техника, что косвенно могло свидетельствовать о дефиците брони в России.

Почему заметно изменилась риторика Путина и может ли это свидетельствовать о приближении прекращения огня — об этом в комментарии ТСН.ua выразил собственное мнение украинский военный обозреватель Денис Попович.

«Журналистам, которые были на той встрече с Путиным, было бы полезно задать вопрос о том, что именно он имеет в виду. Но они его не спросили, потому как это были «карманные» журналисты. Сегодня утром коллеги меня спросили о том, можно ли считать, что началось российское летнее наступление. Есть наступление, которое началось в 2023 году и переходит из года в год. Сейчас мы наблюдаем переход из весенней фазы в летнюю», — говорит Попович.

И продолжает: «Когда мы говорим о том, что противник занимается перегруппировкой войск, когда наносит удары так, как сегодня ночью, когда готовит обстрелы, то о каком мире идет речь? Почему Путин мог такое сказать (об окончании войны)? Надо вспомнить, какую информацию он получал о продвижении своих войск в Украине. Сколько раз захватывался Купянск? Сколько раз захватывался Купянск-Узловой. Если верить сообщениям российских генералов, они якобы уже захватили Часов Яр, половину Константиновки, Лиман и приближаются к Запорожью. На примере этих лживых сообщений у Путина формируется картинка боевых действий. Поэтому он говорит, что война близится к завершению, предполагая, что она будет завершена на его условиях и так, как он этого желает. В его понимании Донецкая область практически захвачена. На этом основании, по моему мнению, он мог сказать такую фразу».

По мнению Поповича, у высшего российского руководства сейчас есть определенная смена риторики.

«В частности словосочетание господин «Зеленский», то, что он (Путин) готов с ним договариваться. Ранее Путин говорил, что Зеленский нелегитимен и нужно провести выборы. По моему мнению, определенная смена риторики объясняется проблемами внутри России, проблемами в экономике, ударами по стратегическому тылу РФ. Последние очень тяжело скрыть. На фоне этого изменения риторики действительно начались обсуждения о том, действительно ли Путин собирается завершать войну. На мой взгляд, это не так, и я объяснил почему», — говорит Попович.

Закончится ли война в Украине в 2026 году

По словам Поповича, нужно четко разделить такие понятия, как завершение войны и прекращение огня.

«Прекращение огня в этом году вероятно. Вполне вероятно. Аргументы этому — истощение и состояние российской экономики. Мы видим, что российское наступление тормозит. Удары наших дронов, внутриполитическая ситуация, истощение — те факторы, которые могут привести к тому, что в 2026 году активная фаза войны может затухнуть. Я остаюсь при этом прогнозе до конца декабря 2026 года. Конечно, могу ошибаться, как любой человек», — говорит Попович.

Резюмируя, он добавляет: «Завершение войны — это подписание мирного соглашения, предусматривающего дальнейшее существование двух враждующих стран, отказ от претензий и наработки новых правил, которых эти страны готовы придерживаться в будущем. Так вот — такого мирного соглашения не предвидится. Состояние прекращения огня может продолжаться долго. Есть пример Северной и Южной Кореи. Между ними нет мирного соглашения, есть режим прекращения огня. То есть, режим прекращения огня может быть длительным или боевые действия могут продолжаться. При каких условиях — прогнозировать сложно».

По мнению Поповича, в ближайшие дни также существует большая вероятность того, что со стороны России будут продолжаться обстрелы.

Война в Украине: букмекеры зарабатывают на ставках

Одновременно с заявлениями о войне и мире отдельные букмекерские интернет-платформы принимают ставки на сценарии развития событий в Украине. На одной из таких платформ недавно шансы прекращения российско-украинской войны пользователи впервые оценили в 100%, хотя в прошлом году этот показатель достигал лишь 14%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что война уже в Москве. Российские ультранационалисты все чаще критикуют Путина за игнорирование реальных угроз и приоритет тщеславия над безопасностью.

