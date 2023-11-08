Когда закончится война в Украине: прогноз на 2024 год от военных экспертов

Как ситуация на фронте может измениться к Новому году и будет ли РФ наносить массированные ракетные удары.

Нынешняя зима может стать самой ужасной для Украины за все годы независимости. Неутешительный прогноз сделал глава Министерства иностранных дел Алексей Кулеба. Все из-за войны, которую развязала Россия. Кроме напряженной ситуации на фронте, близится холодное время года, которое враг хочет использовать против нас.

Как может измениться линия фронта к Новому году, стоит ли готовиться к массированным ракетным ударам и отключениям света и закончится ли война в 2024 году. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник и военный эксперт Олег Жданов.

Ситуация на фронте: прогноз к Новому году

Перед ВСУ сейчас стоят три стратегических задачи, говорит Петр Черник. Первая — суметь "дорубить" так называемую "линию Суровикина" в районе Запорожья, дойти до северного приазовья, "перерубить" сухопутный коридор в Крым и таким образом обрушить южный плацдарм. Вторая — удержать Авдеевку, ведь это ворота ко всей Донетчине. И третья — осуществить оперативное окружение Бахмута.

"Бахмут также стратегическая точка в политическом смысле. Почему? Путин сказал, что его взяли, наградил недогероев. Если удастся окружение, и та группировка будет уничтожена, а лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен, то это для нас будет колоссальный шаг вперед. Временные параметры не возьмется выставить даже самый светлый ум планеты", — рассказал Петр Черник.

Из-за ухудшения погодных условий, в частности осенних дождей, активные боевые действия в Донецкой области замедлятся. Олег Жданов говорит, что ситуация на линии фронта, скорее всего, внесла коррективы в планы, которые командование строило к концу 2023 года. По его словам, главная задача для военных сейчас, кроме освобождения украинских территорий — удержать те позиции, которые они занимают.

"Возможно, если будут созданы благоприятные условия, а это возможно за счет передачи нам технологического и более эффективного оружия, мы будем проводить наступательные операции на отдельных оперативных направлениях", — рассказал Олег Жданов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наметил скорректированную задачу, отметил Олег Жданов. Главное — наносить максимальное поражение, особенно логистике противника, чтобы подготовиться к следующему наступлению.

Ракетные удары по Украине: будут ли отключение света

В прошлом году в начале ноября Россия наносила массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре, оставляя украинцев без света и тепла. Сегодня, когда дневная температура достигает выше 15 градусов, в этом нет смысла, говорит Олег Жданов. По его словам, российская армия ожидает снижения температуры воздуха хотя бы до нуля или заморозков. Кроме того, враг накапливает ракеты.

По данным Главного управления разведки Украины, сейчас у россиян в запасах около 870 высокоточных ракет, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

"Все, что было в запасах до войны, за исключением неприкосновенного запаса, они в общем применили. К сожалению, 100-120 ракет, самых неприятных Х-47М2 "Кинжал", "Искандер", Х-101, Х-555 и 3М-14 "Калибр", поставили на конвейер", — рассказал Петр Черник.

По его словам, россияне со своей точки зрения мыслят рационально: украинцам будет плохо, холодно, поэтому они будут давить на свое правительство. Однако Петр Черник считает, что этого враг не сможет достичь. Кроме того, в РФ поняли, что система нашей противовоздушной обороны существенно выросла.

“И они вот думают, как наносить удары. Ибо эти рейды "шахедов", как я их называю, не что иное, как комплексное изучение нашей ПВО. Будут ли массированы залпы — я не имею ни малейшего сомнения. Вопрос только когда и каким количеством ракет. Пока декабрьский рекорд в прошлом году, 236 ракет, они не повторили”, — рассказал Петр Черник.

Закончится ли война в Украине в 2024 году

Полномасштабная война в Украине длится уже один год и восемь месяцев. Военные эксперты говорят, вероятно, что она закончится в 2024 году.

“Эта фаза войны будет правильнее сказать. По-настоящему война с россиянами закончится, когда Российская Федерация распадется. Если РФ не распадается, даже если Путин завтра умрет, на его место придет Навальный, то через 10-15-20-30 лет они начнут новую войну. Это константа, которая не подлежит обсуждению", — рассказал Петр Черник.

Теоретически победа возможна, если военным удастся сжать линию разграничения назад до условного 24 февраля 2022 года, отметил Петр Черник.

“Как проходить старую линию, то есть Донбасс, если сохраняется устойчивость управления в РФ, я пока дать честного военного ответа не могу. Донбасс никто в лоб никогда не брал. Подчеркиваю, никогда. Ни в первой, ни во второй мировой войне история не знает таких случаев", — говорит Петр Черник.

Российская армия 10 месяцев не могла взять маленький город Бахмут при том, что она не жалела своих солдат. Но Украина не будет бросать своих военных в бой, как Россия продолжает это делать сейчас в Авдеевке.

По словам Черника, вполне возможно сжать линию разграничения в следующем году благодаря геополитическому моменту — выборам в США.

“Байдену нужны положительные результаты. И в их понимании, ну по крайней мере я так считаю, возвращение статуса-кво старой линии вполне возможно преподносить как успех”, — считает Петр Черник.

Олег Жданов говорит, что война на Украине может закончиться в середине 2024 года. По его словам, кроме политической ситуации в США, на это может повлиять на нежелание запада затягивать войну.

"Да, они готовы нам помогать столько, сколько нужно будет. Но все равно большинство стран склоняются к тому, что нужно этот вопрос решать. И поддержка Украины от этого может расти. Есть вероятность завершения войны. В каком контексте она будет завершена — это уже следующий вопрос. А вот сам факт окончания по крайней мере активной фазы боевых действий да, по всей вероятности”, — считает Олег Жданов.

Напомним, последний массированный удар по Украине Россия нанесла полтора месяца назад, 21 сентября. С того времени враг совершал лишь локальные атаки, накапливая запас боекомплекта.

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