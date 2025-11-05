- Дата публикации
Когда закончится война в Украине: в Раде заговорили о новых сроках
В парламенте оценили шансы завершения войны в Украине в ближайшем будущем.
Несмотря на интенсивные обстрелы России и попытки российской армии продвинуться еще больше вглубь нашей страны, в Верховной Раде не исключают, что война может закончиться либо до конца нынешнего года, либо в начале следующего.
О шансах окончания войны в скором будущем в блиц-интервью для ТСН.ua рассказал представитель оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский.
Есть ли шансы, что война закончится к концу года или, например, к концу февраля-2026?
На мой взгляд, шансы есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать.
Может ли быть усилена мобилизация после последних нововведений посредством автоматического взятия мужчин на военный учет?
Мобилизация происходит в соответствии с планами, которые ставит Генштаб. Говорить на данный момент об усилении или введении изменений не вижу оснований.
Каковы прогнозы относительно ракетно-дроновых атак России по Украине?
Россия, полагаю, будет продолжать эти атаки. Волнами. Накапливаются ракеты, дроны. Для России сейчас важно вызвать у населения такие настроения, которые заставили бы Украину капитулировать. Потому, конечно, Россия будет продолжать террористические атаки. К этому готовы.
Обстрелы Украины возможны до последнего дня войны?
Я могу сказать о том, что как только состоится встреча Путин-Трамп-Зеленский, то с этого момента можно будет отсчитывать снижение интенсивности боевых действий очень быстро.
Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов назвал год, когда может закончиться война в Украине. По его словам, самый циничный сценарий — война может продолжиться до 2042 года.