- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2591
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда закончится война в Украине: военная Татьяна Чорновол откровенно ответила
Военная призвала украинцев готовиться к продолжительной войне.
Бывшая народная депутат Украины, военная Татьяна Чорновол призвала украинцев не готовиться к быстрому окончанию войны и настраиваться на долгую дистанцию.
Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Татьяна Чорновол отметила, что она боевой командир и участвует в боях. Она отметила, что когда началась война, призвала своих побратимов настраиваться на то, что это будет 5 лет. Однако сейчас этот прогноз она считает оптимистичным.
«Это не закончится завтра или послезавтра. Надо об этом не думать. Надо себя настраивать на долгие дистанции», — сказала Татьяна Чорновол.
Военная подчеркнула, что планирует пройти всю войну командиром взвода.
Больше видео смотрите по ссылке.
Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Татьяну Чорновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.