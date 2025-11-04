Когда закончится война в Украине: военная Татьяна Чорновол откровенно ответила

Татьяна Чорновол / © ТСН

Бывшая народная депутат Украины, военная Татьяна Чорновол призвала украинцев не готовиться к быстрому окончанию войны и настраиваться на долгую дистанцию.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Татьяна Чорновол отметила, что она боевой командир и участвует в боях. Она отметила, что когда началась война, призвала своих побратимов настраиваться на то, что это будет 5 лет. Однако сейчас этот прогноз она считает оптимистичным.

«Это не закончится завтра или послезавтра. Надо об этом не думать. Надо себя настраивать на долгие дистанции», — сказала Татьяна Чорновол.

Военная подчеркнула, что планирует пройти всю войну командиром взвода.

Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Татьяну Чорновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.