Когда закончится война в Украине: военный откровенно ответил

Вероятно, зимой будут разворачиваться тяжелые битвы за города, к которым враг уже подошел вплотную.

Ситуация на фронте определенно трудна. Оккупационные российские войска применяют все свои силы, чтобы регулярно иметь видимость продвижения и некий результат. И это продвижение они, к сожалению, получают.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

“Не без помощи КАБов, артиллерийских обстрелов, всевозможных дронов, северокорейских боеприпасов. Но одну из ключевых ролей имеют постоянные атаки, которые повторяются десятки раз в день", – говорит военный.

Впрочем, бои на поле боя – это лишь одна сторона войны.

“И все эти российские захваты сожженных до основания бывших населенных пунктов ценой огромных потерь – это только карта, которую они разыгрывают перед выборами в США. Поэтому они вкладывают сейчас все свои силы, несмотря на быстрое сожжение ресурсов – технических и человеческих”, – рассказал Максим Таран.

По его словам, война не закончится ни через месяц, ни через год. Какими бы ни были результаты выборов.

“Поэтому зима прогнозируемо будет менее интенсивным периодом. Не только потому, что до тех пор враг потеряет много ресурсов и должен их заменять, но и из-за природных факторов. Зима — тяжелое время для продвижения пехотных групп, потому что ты как на ладони. Зеленых нет, спрятаться где наружу нет, долго на морозе не пробудешь. Еще и дроны, ставшие главным атрибутом разведки и поддержки, в зимних условиях могут работать гораздо меньше. Поэтому, вероятно, зимой будут разворачиваться тяжелые битвы за города, к которым враг уже подошел вплотную», — говорит военный.

Ранее Максим Таран рассказал, как военные КНДР могут повлиять на ситуацию на фронте.

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