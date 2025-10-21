Когда закончится война в Украине: Жданов удивил, чего ждать от встречи Трампа с Путиным

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о личной встрече в Будапеште. По словам Трампа, он планирует обсудить «возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной».

О том, какими могут быть сценарии окончания войны, сколько она будет продолжаться и чего стоит ждать от переговоров Трампа и Путина в Будапеште, — в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чего ждать от встречи Трампа и Путина

По мнению Олега Жданова, учитывая сложившуюся сегодня ситуацию, окончание войны между Россией и Украиной не просматривается. Он говорит, что не ожидает каких-либо положительных результатов от переговоров Трампа и Путина.

«От слова совсем. Потому что война не может быть окончена, когда одна из сторон выполняла политические задачи, которые ставились перед этой войной. Война — это инструмент политики, но только более жестокий и иногда более быстрый и эффективный, чем, например, дипломатические пути. Поэтому я не ожидаю, так как и от Аляски, что здесь приедет Путин и что-нибудь решится», — говорит Олег Жданов.

По его словам, Трамп этой встречей в очередной раз легализует военного преступника Путина на международной арене:

«Я не знаю, что там есть у Путина на Трампа, но такое впечатление, что Трамп хочет в очередной раз засвидетельствовать публично свою лояльность Путину — это с одной стороны. С другой стороны, он пытается выполнять задачи, которые ему ставит Путин, а именно он его продвигает на международную арену. Он его легализует с каждым шагом больше и больше. Вы же смотрите, это страна Европейского Союза, страна НАТО — Будапешт. И там будут встречать Путина. Это еще один шаг на олимп мировой политики, легализацию Путина в международном обществе», — объясняет военный эксперт.

Какие возможны сценарии завершения войны в Украине

Олег Жданов говорит, что пока не видит условий для завершения войны в Украине. Единственная возможная на сегодняшний день заморозка конфликта, однако, по словам эксперта, она неэффективна.

«Посмотрите на Газу. Сколько прошло? Трое-четверо суток, как Трамп подписал мирное соглашение, повесил себе медаль на грудь, условно говоря. А сегодня ЦАХАЛ наносит уже массированные авиационные авиационные, артиллерийские удары по территории Газы. Кстати, Дональд Трамп лично гарантировал, что там все прекратилось. И очень интересно было бы услышать его комментарий по этому поводу. Хотя я думаю, что его просто не будет. Он притворится, что он этого не знает или не видит. Вот что такое заморозка конфликта», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, сегодня Путин может пойти на оперативную паузу, учитывая состояние экономики РФ и нехватку денег на закупку техники, вооружений и личного состава наемников.

«Фактически они нанимают личный состав, воюющий за них. Свой они будут сейчас пытаться мобилизовать, хотя они и свой сегодня нанимают. Так вот, оперативная пауза возможна, временная заморозка конфликта, но основным условием для этой заморозки я считаю, что Путину нужен плацдарм на правом берегу Днепра. По-другому он не остановится, потому что форсировать Днепр с нуля — для него это будет огромная проблема», — говорит Олег Жданов.

А вот захватив плацдарм, например, в Запорожской или Херсонской области и заведя туда определенное количество войск, гарантировано, чтобы Украина их оттуда не выбила — тогда Путин может согласиться на оперативную паузу до 2028 года, считает военный эксперт:

«Мне понравился анализ НАТО, командование НАТО в Европе. Они спрогнозировали, что если до конца этого года мы заморозим конфликт, то в 2028 году Путин уже будет готов для экспансии на территорию НАТО и Европейского Союза».

В то же время окончательное завершение войны, по его словам, возможно только при исчезновении одной из сторон.

«Путин столь глубоко и широко поставил задачу этой войны. Он задел и этнос, и историю, и политику, и территории. Поэтому на сегодняшний день гарантировано окончание войны, может быть только при исчезновении одной из сторон. Вообще, как страны. То есть либо они нас, либо мы их. Другой ситуации быть на сегодняшний день не может», — объясняет Олег Жданов.

Когда может закончиться война в Украине

Военный эксперт подчеркнул, что разрушение одного из государств — это неотъемлемый процесс окончания войны:

«Помните, 2022 год — мы задавались вопросом, за что вы (россияне — ред.) нас убиваете? Мы пытались как-то достучаться до совести или ума россиян. Они говорили: „Чтобы вы нас полюбили. Мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили“. Так вот, это и есть окончание войны. Кто-то должен убить. В любом случае, разрушение государства — это просто неотъемлемый процесс окончания войны«.

Если взять самый циничный расчет, Украина сможет воевать с Россией до 2042 года, говорит Олег Жданов.

«До последнего украинца, как иногда любят говорить наши враги — тогда у нас до 2042 есть ресурс. Это если брать человеческий ресурс и тотальную мобилизацию страны. Расчеты показывают именно такую цифру. Это озвучивал когда-то генерал Буданов в одном из своих интервью. Он тогда рассказывал, что до 2030 года мы можем на частичной мобилизации, вот такой, как сейчас, а до 2042 года — это тотальная мобилизация по человеческому ресурсу», — объясняет военный эксперт.

Впрочем, война на истощение — это не только человеческий ресурс, добавляет Олег Жданов:

«Человеческий ресурс определяет боеспособность части подразделений и вообще Силы обороны Украины. Война на истощение — это война экономики. Если действительно Европа не прекратит и не уменьшит, а будет увеличивать объемы нам военной помощи, то тогда эти цифры, сроки можно пересмотреть«.

В то же время Россия может воевать против Украины гораздо больше лет. Поэтому мы можем получить преимущество только с помощью современного вооружения от партнеров.

«Если тотальная мобилизация, то они могут воевать гораздо больше. По человеческому ресурсу мы не сравнимы с ними, потому что население как минимум в 3-4 раза отличается в их пользу. И потому этот паритет или предпочтение в войне могут предоставить именно современные технологии, вооружение, если нам его будут предоставлять», — говорит Олег Жданов.

